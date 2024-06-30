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في بريطانيا... علاج للأرق يودي بحياة شخص ويُنقل 7 آخرين إلى المستشفى

صحة وتغذية
2024-06-30 | 13:45
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في بريطانيا... علاج للأرق يودي بحياة شخص ويُنقل 7 آخرين إلى المستشفى
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في بريطانيا... علاج للأرق يودي بحياة شخص ويُنقل 7 آخرين إلى المستشفى

توفي شخص واحد وتم نقل سبعة آخرين إلى المستشفى في بريطانيا بعد تناول البعض منها "يُحتمل أن تكون ملوثة" من أقراص المعالجة للأرق. وأطلقت الشرطة تحقيقًا بعد وفاة رجل عقب تناوله حبوب "زوبيكلون".

ووفق موقع ذا صن البريطاني، فإن "زوبيكلون" هو دواء منوم يوصف عادةً من قبل هيئة الخدمات الصحية الوطنية لعلاج الأرق الشديد على المدى القصير. ومع ذلك، يُعتقد أن هذه الدفعة من الدواء كانت ملوثة.

وقال متحدث باسم الشرطة: "في يوم الجمعة 28 حزيران، تلقت الشرطة تقارير عن نقل سبعة بالغين إلى مستشفى نورث تيز العام. يُعتقد أن الجميع يعانون من آثار تناول عقار زوبيكلون."

كما ناشدت الأشخاص الّذين تناولوا الدواء الاتصال والإبلاغ عن الأمر لتفادي الوقوع في مشاكل صحية.  

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