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محاولة باءت بالفشل... (الجمهورية)
صحف اليوم
2023-01-11 | 23:34
567 مشاهدة
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محاولة باءت بالفشل... (الجمهورية)
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محاولة باءت بالفشل... (الجمهورية)
كشفت مصادر واسعة الإطلاع لـ"الجمهورية" أن محاولة غير معلنة جرت في الأيام الأخيرة ورَعتها مستويات سياسية مسؤولة، لجس النبض حول مدى استعداد الاطراف الداخلية لصياغة تفاهم مشترك على انتخاب رئيس للجمهورية، الا انّ هذه المحاولة باءت بالفشل. حيث اصطدمت بالتصلّب، وثبات الاطراف على شروطهم المانعة لإنجاز الانتخابات الرئاسية، ورفضهم الانخراط في اي مسعى حواري يُفضي الى توافق على انتخاب الرئيس. وبالتالي، وتبعاً لذلك، فإنّ اي حديث عن توافق داخلي صار مضيعة للوقت، وبلا اي معنى.

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