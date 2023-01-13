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ضغط أميركي لتحريك ملف انفجار مرفأ بيروت (الاخبار)
صحف اليوم
2023-01-13 | 00:23
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ضغط أميركي لتحريك ملف انفجار مرفأ بيروت (الاخبار)
تلقى المعنيون في لبنان رسائل أميركية مباشرة تتعلق بضرورة تحريك ملف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، بحسب "الاخبار".
وفيما فسر البعض الأمر على أنه عودة الى استخدام الملف لأغراض سياسية، كشفت معلومات لـ
"الاخبار"
أن السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا عقدت الأسبوع الماضي اجتماعات شملت عبود وعويدات والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وشدّدت على ضرورة تحريك الملف والإسراع في النظر في وضع الموقوفين.
لكن البارز أن السفيرة الاميركية كانت واضحة في طلب البتّ بمصير مسؤول أمن المرفأ محمد زياد العوف الذي يحمل جنسية أميركية، والذي مارست عائلته ضغوطاً على أعضاء في الكونغرس الأميركي للتدخل لإطلاق سراحه، ولوّح أعضاء بتحريك لجنة نيابية أميركية تعنى بالرهائن الأميركيين خارج الولايات المتحدة، والتعامل مع الموقوف على أنه رهينة، ما يخوّل اللجنة أن تقترح على الحكومة الأميركية فرض عقوبات على المسؤولين المعنيين بتوقيفه، سواء كانوا إداريين أو قضاة أو أمنيين.
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شيا
انفجار المرفأ
الولايات المتحدة
تحقيقات
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