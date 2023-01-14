عون: إذا عمد "الحزب" إلى الامعان في خرق الدستور فأنا شخصياً الذي وقّعت تفاهم مار مخايل سأخرج إلى العلن لأمزقه (نداء الوطن)

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