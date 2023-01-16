الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان الفساد في لبنان تقارير نشرة الاخبار فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية أمن وقضاء اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جمهورية نون
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
ملف التحقيقات الأوروبية يتفاعل: مصرفيون وقعوا في "شرّ إنكار" معرفة "فوري" (نداء الوطن)
صحف اليوم
2023-01-16 | 01:11
699 مشاهدة
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ملف التحقيقات الأوروبية يتفاعل: مصرفيون وقعوا في &quot;شرّ إنكار&quot; معرفة &quot;فوري&quot; (نداء الوطن)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ملف التحقيقات الأوروبية يتفاعل: مصرفيون وقعوا في "شرّ إنكار" معرفة "فوري" (نداء الوطن)
تبدأ اليوم، ولعدة أيام لاحقة، التحقيقات الأوروبية مع عدد من الشهود في قضية شبهات تبييض أموال قام بها، ربما، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومقربون منه في عدد من الدول الأوروبية. وبين المدعوين للتحقيق رؤساء مجالس إدارات مصارف ومسؤولون فيها للرد على جملة أسئلة أبرزها امكان حصول تحويلات من حسابات رجا سلامة الى شقيقه رياض وآخرين مقربين، لإجراء المقتضى بالربط مع عمليات قد تكون استخدمت للتبييض. فحسابات رجا في عدد من المصارف اللبنانية هي نتيجة عمولات خاصة بعقد "فوري" الشركة التي لعبت (نظرياً) دور الوسيط بين مصرف لبنان من جهة والمصارف من جهة أخرى على صعيد تسويق الاكتتاب بأوراق مالية وسندات وديون سيادية وشهادات إيداع في البنك المركزي. 

وأكدت مصادر متابعة للقضية لـ"نداء الوطن" أنّ حرجاً كبيراً سيقع فيه عدد من الشهود سبق وأكدوا أنهم لم يسمعوا بشركة "فوري" إلا بعد ورود اسمها في التحقيقات الأوروبية، وأنهم لا يعلمون من هو رجا سلامة بحكم السرية المصرفية، علماً بأن تلك الشركة كانت معنية، بين العامين 2002 و 2014، بتسويق الأوراق المالية لدى المصارف نفسها التي أنكر مسؤولوها معرفتهم مسبقاً بها، وكانوا أكدوا ان العمولات التي دفعوها هي لمصرف لبنان وليس للشركة المذكورة، ما يعني ان هناك شبهة اختلاس من مال عام.

وذكّرت المصادر بأنّ لدى المحققين الأوروبيين كل العمليات الخارجية وبالتفصيل المملّ العابر للقارات، وينقصهم فقط التحقق من تحويلات جرت بين رجا ورياض سلامة وآخرين مقربين من هذه العائلة، علماً بأنّ المصارف المعنية سبق وأودعت كشوفات في لجنة الرقابة على المصارف بعد اشتداد الخناق عليها السنة الماضية.


آخر الأخبار

أخبار لبنان

صحف اليوم

مصرف لبنان

سلامة

المصارف

LBCI التالي
وقائع عن مقتل الجندي الإيرلندي: الحادث وقع من دون تخطيط مسبق له.. (نداء الوطن)
هندسة مالية لـ"المركزي" تحمي المصارف من تداعيات سعر الدولار الجديد (الجمهورية)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-12

مصرف لبنان يحضر لتعميم يحمي المصارف من تداعيات الدعاوى في الخارج

LBCI
آخر الأخبار
2023-01-09

الياس بو صعب: لا يجب أن نهوّل على المواطن اللبناني ونقول له لن يمكنك ان تسدّد المبالغ التي ينص عليها القانون والمصارف تستطيع أن تسدد بالشراكة مع مصرف لبنان وليس من الضروري أن تبيع الدولة أملاكها لكن يمكنها أن تستثمرها وسنعمل لاستعادة الودائع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-03

قرار مصرف لبنان بشأن صيرفة دخل حيز التنفيذ... والحركة تفاوتت في المصارف

LBCI
آخر الأخبار
2022-12-29

وزير الطاقة عن ملف الكهرباء: هناك عائق من وزارة المال فهي لا تعطي القرار لمصرف لبنان بصرف الاموال وسلامة أكّد توفّر المال واتمنى أن تحجز هذه الاموال لتوريد الفويل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
01:45

جنبلاط لـ"الجمهورية": مشكلة الكهرباء تبدو مستعصية على الحل.. وطرح جعجع مُستغرب

LBCI
صحف اليوم
01:33

برّي وميقاتي ربحا "جولة الكهرباء" وباسيل خسر الرهان على "الحزب"! (نداء الوطن)

LBCI
صحف اليوم
2023-01-16

وقائع عن مقتل الجندي الإيرلندي: الحادث وقع من دون تخطيط مسبق له.. (نداء الوطن)

LBCI
صحف اليوم
2023-01-16

هندسة مالية لـ"المركزي" تحمي المصارف من تداعيات سعر الدولار الجديد (الجمهورية)

زوارنا يقرؤون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-01-16

حفيدا وديع الصافي يشعلان موسم الرياض في "عندك بحرية" (فيديو)

LBCI
صحة وتغذية
03:26

دراسة... المساحات الخضراء تقلل من استخدام أدوية الصحة العقلية

LBCI
أمن وقضاء
2022-12-17

بالجرم المشهود... توقيف ٣١ سورياً على متن زورق أثناء محاولتهم التسلل بحرا

LBCI
فنّ
05:31

راغب علامة: استفقت اليوم على خبر حزين جداً

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:38

العراق إلى نهائي كأس الخليج في البصرة

LBCI
رياضة
13:37

برشلونة يتوج بطلًا لكأس السوبر الاسباني

LBCI
أخبار دولية
13:34

آخر المستجدات حول مشاركة لبنان في المعرض الدولي للبستنة في قطر

LBCI
اخبار البرامج
13:32

"تعا قلو بيزعل"... ضحك وانتقاد ساخر على الـ LBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

لا فرق بين التلميذ اللبناني والتلميذ السوري ... فإضراب المدارس الرسمية يطال الجميع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

ترك الاشخاص العشرة من اهالي ضحايا انفجار المرفأ وآخرين رهن التحقيق... مع التوقيع على تعهد

LBCI
أخبار لبنان
13:29

هارون: المستشفيات ستضطر أن تطلب من المريض أن يجلب معه دواءه إلى المستشفى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

الاجتماع الرباعي في شأن الملف اللبناني... ماذا عن آخر المعطيات؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

التحقيق الاوروبي في عدلية بيروت

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:41

مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وضعت قيد التحصيل اصدارات 2023 وامكان التقسيط على 6 دفعات

LBCI
فنّ
06:27

ياسمينا زيتون تردّ على مقولة "كفتاة مسلمة لا يجوز المشاركة في مسابقة جمالية"

LBCI
أمن وقضاء
08:16

اعلان جديد للأمن العام بشأن جوازات السفر

LBCI
أخبار لبنان
11:12

وفاة الاعلامية الرائدة صونيا بيروتي

LBCI
فنّ
05:31

راغب علامة: استفقت اليوم على خبر حزين جداً

LBCI
صحف اليوم
01:45

جنبلاط لـ"الجمهورية": مشكلة الكهرباء تبدو مستعصية على الحل.. وطرح جعجع مُستغرب

LBCI
اسرار
23:35

أسرار الصحف 17-01-2023

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

المركزي:ملاحظات على مصارف ومصرفيين في استغلال صيرفة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة