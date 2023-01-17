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جنبلاط لـ"الجمهورية": مشكلة الكهرباء تبدو مستعصية على الحل.. وطرح جعجع مُستغرب
صحف اليوم
2023-01-17 | 01:45
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جنبلاط لـ&quot;الجمهورية&quot;: مشكلة الكهرباء تبدو مستعصية على الحل.. وطرح جعجع مُستغرب
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جنبلاط لـ"الجمهورية": مشكلة الكهرباء تبدو مستعصية على الحل.. وطرح جعجع مُستغرب

جنبلاط لـ"الجمهورية": مشكلة الكهرباء تبدو مستعصية على الحل.. وطرح جعجع مُستغرب

أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط انه "لا يمانع في انعقاد جلسة لمجلس الوزراء من أجل تسيير شؤون الناس، ولكنه نبّه في الوقت نفسه الى "انّ مشكلة الكهرباء تبدو مستعصية على الحل بسبب الفساد والهدر والهروب من الإصلاحات المطلوبة الى جانب عوامل خارجية لم تكتمل بعد"، مشيراً الى انّ استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الاردن لا يزال متعثراً، "بينما لم ينجح تدخّل إحدى السفارات في تذليل العقبات الموجودة".

ولفت جنبلاط في حديث لصحيفة "الجمهورية" الى انّ الغاز المصري لم يأت بعد "لأنّ مصر لا تريد أن تتعرض للعقوبات التي ستترتّب على مرور الغاز في سوريا، أما الكهرباء الاردنية فيمكن ان تصل، الا انّ الامر مرتبط بإصلاح قطاع الكهرباء وفق شروط البنك الدولي، خصوصاً لجهة تشكيل الهيئة الناظمة التي لن ترى النور كما أظن، لأنّ هناك من لا يناسبه تشكيل الهيئة".

واعتبر ان "هذا الواقع يعني انّ أي مال يُصرَف في قطاع الكهرباء إنما يُضخ في بئر من دون قعر ويذهب هدراً"، مُعترضاً على اي طلب من وزير الطاقة لإنفاق أموال لمصلحة شركة الكهرباء "التي يوجد فيها هدر كبير"، وداعياً الى إصلاح القطاع قبل الصرف عليه.

على صعيدٍ آخر يتصل بالشأن السياسي، لم يستسِغ جنبلاط دعوة رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع خلال مقابلة تلفزيونية الى "إعادة النظر سياسياً في كل التركيبة اللبنانية وتركيبة الدولة اذا تمكّن "حزب الله" من الإتيان برئيس للجمهورية يريده".

وتساءل جنبلاط باستغراب: "ماذا يقصد جعجع بإعادة النظر في التركيبة اللبنانية؟ وهل هذا وقت مناسب ليخوض في مسألة تعديل التركيبة بينما البلد ينهار؟". ويضيف: "المطلوب استكمال تطبيق "اتفاق الطائف" قبل أن يدعو السيّد جعجع او غيره الى اي طرح من هذا النوع".
 

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