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فيّاض لـ"نداء الوطن": لا زيادة بالتغذية من دون "رأس المال التشغيلي"
صحف اليوم
2023-01-17 | 23:56
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فيّاض لـ&quot;نداء الوطن&quot;: لا زيادة بالتغذية من دون &quot;رأس المال التشغيلي&quot;
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فيّاض لـ"نداء الوطن": لا زيادة بالتغذية من دون "رأس المال التشغيلي"

"الجباية ستؤتي ثمارها بعد 5 أشهر"

عوّل وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال، على موافقة مجلس الوزراء على خطة الطوارئ التي أعدّها والتي تشمل رفع التعرفة وزيادة التغذية الكهربائية من 8 الى 10 ساعات، مع ما يتطلب ذلك من رأس مال تشغيلي يقدّر بـ600 مليون دولار لتغطية الفترة الفاصلة بين احتياجات الصرف لتغطية عقود شراء الوقود وتوفّر الإيرادات المتوخّاة من عملية الجباية وفق التعرفة الجديدة.

وأوضح فيّاض خلال حديثه الى "نداء الوطن" أن "مصرف لبنان وافق على مبلغ 300 مليون دولار، وقَبلنا بذلك إلا أن وزير المال لم يوافق". من هنا يصرّ فيّاض على أن موافقة مجلس الوزراء في جلسته التي تعقد اليوم "ليست أمراً ضرورياً لخطة الطوارئ فحسب بل على الميزانية الموضوعة أو قيمة رأس المال التشغيلي الكامل، التي من دونها لا يمكن زيادة التغذية الكهربائية والسير في الخطة، علماً أن عدّاد زيادة التعرفة الجديدة انطلق ولا بدّ من رفع التغذية"، مكرّراً وصف هذه المسألة بـ"الفرصة الذهبية التي لا يجب تضييعها".

 

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وزير الطاقة

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