الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
14
o
الجنوب
9
o
البقاع
10
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جمهورية نون
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
14
o
الجنوب
9
o
البقاع
10
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
فيّاض لـ"نداء الوطن": لا زيادة بالتغذية من دون "رأس المال التشغيلي"
صحف اليوم
2023-01-17 | 23:56
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
فيّاض لـ"نداء الوطن": لا زيادة بالتغذية من دون "رأس المال التشغيلي"
"الجباية ستؤتي ثمارها بعد 5 أشهر"
عوّل وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال، على موافقة مجلس الوزراء على خطة الطوارئ التي أعدّها والتي تشمل رفع التعرفة وزيادة التغذية الكهربائية من 8 الى 10 ساعات، مع ما يتطلب ذلك من رأس مال تشغيلي يقدّر بـ600 مليون دولار لتغطية الفترة الفاصلة بين احتياجات الصرف لتغطية عقود شراء الوقود وتوفّر الإيرادات المتوخّاة من عملية الجباية وفق التعرفة الجديدة.
وأوضح فيّاض خلال حديثه الى "
نداء الوطن
" أن "مصرف لبنان وافق على مبلغ 300 مليون دولار، وقَبلنا بذلك إلا أن وزير المال لم يوافق". من هنا يصرّ فيّاض على أن موافقة مجلس الوزراء في جلسته التي تعقد اليوم "ليست أمراً ضرورياً لخطة الطوارئ فحسب بل على الميزانية الموضوعة أو قيمة رأس المال التشغيلي الكامل، التي من دونها لا يمكن زيادة التغذية الكهربائية والسير في الخطة، علماً أن عدّاد زيادة التعرفة الجديدة انطلق ولا بدّ من رفع التغذية"، مكرّراً وصف هذه المسألة بـ"الفرصة الذهبية التي لا يجب تضييعها".
أخبار لبنان
صحف اليوم
وزير الطاقة
وليد فياض
كهرباء
التالي
بند كهربائي إضافي على جدول أعمال جلسة اليوم... وهذا ما أوضحته مصادر قريبة من رئيس الحكومة لـ"الجمهورية"
مصدر حكومي لـ"الجمهورية": جلسة اليوم ستؤكد المؤكد لجهة الحق الدستوري للحكومة المستقيلة بالإنعقاد عند الضرورة بغياب رئيس الجمهورية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
02:18
مصادر وزارية للـLBCI: الوزير وليد فياض لن يتدخل في قرار رئيس مجلس إدارة كهرباء لبنان كمال الحايك في حضور أو عدم حضور جلسة مجلس الوزراء لا سيما وأن الدعوة أتت من رئيس الحكومة وهو لا يريد الإلتفاف على ما قام به الرئيس ميقاتي
آخر الأخبار
02:18
مصادر وزارية للـLBCI: الوزير وليد فياض لن يتدخل في قرار رئيس مجلس إدارة كهرباء لبنان كمال الحايك في حضور أو عدم حضور جلسة مجلس الوزراء لا سيما وأن الدعوة أتت من رئيس الحكومة وهو لا يريد الإلتفاف على ما قام به الرئيس ميقاتي
0
أخبار لبنان
2023-01-16
اليكم تفاصيل كتابي وزير الطاقة بشأن تمويل خطة الكهرباء و"الفيول العراقي".. كيف ردّت رئاسة الحكومة؟
أخبار لبنان
2023-01-16
اليكم تفاصيل كتابي وزير الطاقة بشأن تمويل خطة الكهرباء و"الفيول العراقي".. كيف ردّت رئاسة الحكومة؟
0
آخر الأخبار
2023-01-16
وزير الطاقة: مبادرة اليوم تطرح حلاً شاملاً لقضية الكهرباء وتبقى تحت سقف القانون وترعى الشراكة الوطنية
آخر الأخبار
2023-01-16
وزير الطاقة: مبادرة اليوم تطرح حلاً شاملاً لقضية الكهرباء وتبقى تحت سقف القانون وترعى الشراكة الوطنية
0
آخر الأخبار
2023-01-08
وليد فياض لـ"الأحد مع ماريو": من دون فيول وكهرباء لا معنى لرفع التعرفة وهذه كلها حلقة متكاملة
آخر الأخبار
2023-01-08
وليد فياض لـ"الأحد مع ماريو": من دون فيول وكهرباء لا معنى لرفع التعرفة وهذه كلها حلقة متكاملة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحف اليوم
00:16
نصر الله يحجّم باسيل "ميثاقياً" وميقاتي يسعى إلى "نصاب طابش"! (نداء الوطن)
صحف اليوم
00:16
نصر الله يحجّم باسيل "ميثاقياً" وميقاتي يسعى إلى "نصاب طابش"! (نداء الوطن)
0
صحف اليوم
00:07
بند كهربائي إضافي على جدول أعمال جلسة اليوم... وهذا ما أوضحته مصادر قريبة من رئيس الحكومة لـ"الجمهورية"
صحف اليوم
00:07
بند كهربائي إضافي على جدول أعمال جلسة اليوم... وهذا ما أوضحته مصادر قريبة من رئيس الحكومة لـ"الجمهورية"
0
صحف اليوم
23:50
مصدر حكومي لـ"الجمهورية": جلسة اليوم ستؤكد المؤكد لجهة الحق الدستوري للحكومة المستقيلة بالإنعقاد عند الضرورة بغياب رئيس الجمهورية
صحف اليوم
23:50
مصدر حكومي لـ"الجمهورية": جلسة اليوم ستؤكد المؤكد لجهة الحق الدستوري للحكومة المستقيلة بالإنعقاد عند الضرورة بغياب رئيس الجمهورية
0
صحف اليوم
23:40
أوساط وزارية قريبة من "التيار" لـ"الجمهورية": جلسة مجلس الوزراء اليوم "غير دستورية"
صحف اليوم
23:40
أوساط وزارية قريبة من "التيار" لـ"الجمهورية": جلسة مجلس الوزراء اليوم "غير دستورية"
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
امن وقضاء
03:59
قوى الأمن: توقيف شخصين يمتهنان عمليات السرقة من المارة
امن وقضاء
03:59
قوى الأمن: توقيف شخصين يمتهنان عمليات السرقة من المارة
0
فنّ
04:18
هل خسر في "ذا فويس كندا" بسبب "الواسطة"؟.. إجابة صادمة من موري حاتم (فيديو)
فنّ
04:18
هل خسر في "ذا فويس كندا" بسبب "الواسطة"؟.. إجابة صادمة من موري حاتم (فيديو)
0
آخر الأخبار
07:49
كتلة الوفاء للمقاومة رفضت قانون إعادة التوازن أو الإنتظام المالي وطلبت إعادة العمل به وصياغته ليعمل على تأمين أو إسترجاع كل أموال المودعين
آخر الأخبار
07:49
كتلة الوفاء للمقاومة رفضت قانون إعادة التوازن أو الإنتظام المالي وطلبت إعادة العمل به وصياغته ليعمل على تأمين أو إسترجاع كل أموال المودعين
0
أخبار لبنان
03:04
القاضي طارق البيطار يلتقي في قصر عدل بيروت الوفد القضائي الفرنسي الذي يحقق بمقتل مواطنين فرنسيين في انفجار مرفأ بيروت بعد لقاء المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان
أخبار لبنان
03:04
القاضي طارق البيطار يلتقي في قصر عدل بيروت الوفد القضائي الفرنسي الذي يحقق بمقتل مواطنين فرنسيين في انفجار مرفأ بيروت بعد لقاء المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:30
حضور خليجي لافت في منتدى دافوس
أخبار دولية
14:30
حضور خليجي لافت في منتدى دافوس
0
أخبار لبنان
14:24
نصر الله: سنشارك في جلسة مجلس الوزراء لمعالجة ملفٍ ملِّح وهو الكهرباء وليس لتحدي أحد
أخبار لبنان
14:24
نصر الله: سنشارك في جلسة مجلس الوزراء لمعالجة ملفٍ ملِّح وهو الكهرباء وليس لتحدي أحد
0
رياضة
14:20
السيلتكس يحقق إنتصاره السابع على التوالي ويتصدر دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين
رياضة
14:20
السيلتكس يحقق إنتصاره السابع على التوالي ويتصدر دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين
0
أخبار دولية
14:05
هدنة جديدة في اليمن قريبًا؟
أخبار دولية
14:05
هدنة جديدة في اليمن قريبًا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
الإعلامية والكاتبة صونيا بيروتي تغادر عالمنا بعد مسيرة حافلة تميزت بفرادة أسلوبها وطلتها
تقارير نشرة الاخبار
14:04
الإعلامية والكاتبة صونيا بيروتي تغادر عالمنا بعد مسيرة حافلة تميزت بفرادة أسلوبها وطلتها
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
الشاشة اشتاقت... "لبنان بقصة" قريبًا
تقارير نشرة الاخبار
14:00
الشاشة اشتاقت... "لبنان بقصة" قريبًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
حركة أكثر من ناشطة في مطار بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:44
حركة أكثر من ناشطة في مطار بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
ما مصير الدولار الجمركي للسيارات المستوردة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:38
ما مصير الدولار الجمركي للسيارات المستوردة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
مصير الجلسة على المحك مع بروز أكثر من مطب...
تقارير نشرة الاخبار
13:34
مصير الجلسة على المحك مع بروز أكثر من مطب...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
امن وقضاء
08:41
هيئة إدارة السير حددت أيام تسديد رسوم السير السنوية إعتبارًا من الغد
امن وقضاء
08:41
هيئة إدارة السير حددت أيام تسديد رسوم السير السنوية إعتبارًا من الغد
2
امن وقضاء
05:14
إرتفاع في أسعار المحروقات...
امن وقضاء
05:14
إرتفاع في أسعار المحروقات...
3
فنّ
07:11
حالة إليسا الصحيّة تقلق الجمهور... سفر إلى أميركا ودعاء بالشفاء!
فنّ
07:11
حالة إليسا الصحيّة تقلق الجمهور... سفر إلى أميركا ودعاء بالشفاء!
4
منوعات
07:04
المدينة الأبرد في العالم... كم تبلغ درجة الحرارة فيها؟
منوعات
07:04
المدينة الأبرد في العالم... كم تبلغ درجة الحرارة فيها؟
5
فنّ
07:57
طوني ابو جودة يحتفل بعيد ميلاده برفقة ابنته (صور)
فنّ
07:57
طوني ابو جودة يحتفل بعيد ميلاده برفقة ابنته (صور)
6
أخبار دولية
03:11
أ.ف.ب نقلا عن الشرطة: مقتل وزير الداخلية الأوكراني في تحطم مروحية قرب كييف
أخبار دولية
03:11
أ.ف.ب نقلا عن الشرطة: مقتل وزير الداخلية الأوكراني في تحطم مروحية قرب كييف
7
أخبار لبنان
06:54
عشيرة آل جعفر في بعلبك تناشد قائد الجيش... ما السبب؟
أخبار لبنان
06:54
عشيرة آل جعفر في بعلبك تناشد قائد الجيش... ما السبب؟
8
أخبار لبنان
05:41
اضافة بند على جدول أعمال مجلس الوزراء غدا
أخبار لبنان
05:41
اضافة بند على جدول أعمال مجلس الوزراء غدا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store