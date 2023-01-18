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بند كهربائي إضافي على جدول أعمال جلسة اليوم... وهذا ما أوضحته مصادر قريبة من رئيس الحكومة لـ"الجمهورية"
صحف اليوم
2023-01-18 | 00:07
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بند كهربائي إضافي على جدول أعمال جلسة اليوم... وهذا ما أوضحته مصادر قريبة من رئيس الحكومة لـ"الجمهورية"
مصادر قريبة ميقاتي لـ"الجمهورية": "إنشاءات امتياز كهرباء البارد" متوقفة عن العمل وموظفيها لا يتقاضون رواتبهم
عشية الجلسة الحكومية، عَمّمت الامانة العامة لرئاسة الحكومة على الوزراء بندا كهربائيا إضافيا على جدول اعمال الجلسة رَفعه من 7 الى 8 بنود، وهو يتعلق بإصدار مشروع مرسوم يرمي "الى تحويل إنشاءات امتياز كهرباء البارد الى مؤسسة كهرباء لبنان".
وفي الوقت الذي فسّر البند الإضافي على أنه من باب المناكفات السياسية والحكومية، أوضحت مصادر قريبة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لـ"
الجمهورية
" أن "إنشاءات امتياز كهرباء البارد" متوقفة عن العمل وموظفيها لا يتقاضون رواتبهم منذ أن توقفت عن الانتاج، وانّ إلحاقهم بمؤسسة كهرباء لبنان يُحييها بما يسمح بدفع رواتب الموظفين والعاملين فيها ويوفّر ما بين 5 أو 6 ميغاواط من الانتاج الاضافي لمنطقة عكار، ويزيد ساعات التغذية التي لم تعرفها المنطقة منذ زمن بعيد.
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