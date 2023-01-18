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نصر الله يحجّم باسيل "ميثاقياً" وميقاتي يسعى إلى "نصاب طابش"! (نداء الوطن)
صحف اليوم
2023-01-18 | 00:16
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نصر الله يحجّم باسيل "ميثاقياً" وميقاتي يسعى إلى "نصاب طابش"! (نداء الوطن)
"أرنب محلّي" لكفّ يد القضاء الأوروبي عن سلامة
عشية انعقاد مجلس الوزراء برعاية "حزب الله" غصباً عن إرادة رئيس "التيار الوطني الحر"، نقلت مصادر مواكبة للاتصالات الحكومية أنّه جرى التوافق على تأمين وزيري "حزب الله" نصاب انعقاد الجلسة وحصر مشاركتهما بإقرار بندي الكهرباء على أن يغادرا بعدها في حال قرر رئيس حكومة تصريف الأعمال الاستمرار بمناقشة سائر بنود جدول الأعمال، كاشفةً في الوقت عينه لـ"
نداء الوطن
" أنّ ميقاتي يسعى من خلال اتصالاته مع عدد من الوزراء إلى تأمين "نصاب طابش" يتيح له استكمال الجلسة بعد انسحاب وزيري "حزب الله"، وفي حال أخفق في مسعاه هذا فإنه سيعمد إلى رفع الجلسة بمجرد إقرار سلفة الكهرباء لعدم تسجيل "نقطة" تطيير النصاب عليه.
ولفتت المصادر إلى أنّ وزير الاقتصاد أمين سلام أكد حضوره جلسة اليوم، بينما بقيت مشاركة وزير السياحة وليد نصّار في حالة "أخذ وردّ" ولم تحسم حتى مساء الأمس، وإذا قرر الحضور بالاستناد إلى المبادرة التي عمل عليها للتوفيق بين ميقاتي وباسيل، فإنّ النصاب يكون عندها قد تجاوز نصاب النصف زائداً واحداً ما سيمكّن من استكمال الجلسة بعد مغادرة وزيري "حزب الله".
غير أنّ المصادر أضاءت في المقابل على "إشكالية تقنية" قد تنسف حتى إقرار بندي الكهرباء في الجلسة، وهي تتمثل برفض باسيل حضور وزير الطاقة وليد فياض والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك أو أي من أعضاء المؤسسة، ما سيعرقل تقديم الشروح والضمانات اللازمة لإقرار أموال سلفة الخزينة لشراء الفيول، فضلاً عن تعمّد فياض إعادة إرسال صيغتي المرسومين ذات الصلة بالصيغة نفسها التي سبق أن أرسلها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ورفضها ميقاتي.
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جبران باسيل
حزب الله
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