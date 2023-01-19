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دول كبرى للبنان: لسنا مهتمّين بكم... وصندوق النقد ينعى احتمال التعاون مع لبنان (الجمهورية)

صحف اليوم
2023-01-19 | 00:04
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دول كبرى للبنان: لسنا مهتمّين بكم... وصندوق النقد ينعى احتمال التعاون مع لبنان (الجمهورية)
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دول كبرى للبنان: لسنا مهتمّين بكم... وصندوق النقد ينعى احتمال التعاون مع لبنان (الجمهورية)


دول كبرى للبنان: لسنا مهتمّين بكم... وصندوق النقد ينعى احتمال التعاون مع لبنان (الجمهورية)

كشفت معلومات موثوقة ما ورد على لسان سفراء دول كبرى صديقة للبنان، في لقاء جمعهم قبل أيام قليلة، مع مجموعة من الشخصيات اللبنانية، حيث جاءت مقاربات السفراء أقرب الى النعي الكلّي للواقع اللبناني.

وعكس السفراء، بحسب معلومات "الجمهورية"، أنّ تعاطي السياسيين في لبنان مع مبادرات ونصائح المجتمع الدولي وتحذيرات المؤسسات المالية الدولية، أخرج لبنان من دائرة أولويات الدول واهتماماتها، مشيرين إلى أن الاولويات والاهتمامات باتت في مجالات واماكن اخرى. 

وصارح سفير دولة كبرى الحاضرين قائلاً ما مفاده: "آسف أن ابلغكم بأنّ اهتمام ادارتنا ببلدكم بات في حدوده الدنيا، والسبب طبيعي هو انكم لا تهتمون ببلدكم ولا تتحملون مسؤولياتكم تجاهه، حتى أنّ تقاريرنا التي نرسلها الى ادارتنا حول الوضع في لبنان باتت لا تجد من يعيرها اهتماماً".

وفي السياق نفسه، لا تختلف مقاربة صندوق النقد الدولي، بسلبيتها عن المقاربات السياسية الخارجية للواقع اللبناني، ونقلت مصادر اقتصادية مسؤولة أجواء شديدة السلبية تقطع الامل في إمكان بلورة اتفاق تعاون بين لبنان وصندوق النقد الدولي.

وأبلغت المصادر الى "الجمهورية" قولها إنّ الاخبار الموثوقة الواردة من جانب صندوق النقد الدولي، تنعى احتمال التعاون مع لبنان، طالما ظلّت الجهات المسؤولة فيه مُعتمدة المنحى الذي لا يؤدي الى أي تعاون، سواء لناحية الاخلال بالالتزامات، والبطء غير المبرّر في إقرار ما هو متّفق عليه بين صندوق النقد والحكومة اللبنانية، والتأخير في إنجاز المشاريع الاساسية. او لناحية إعداد خطوات ناقصة لا تلبّي الحاجة والغاية المتوخّاة منها.

 

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