الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
14
o
الجنوب
9
o
البقاع
10
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
14
o
الجنوب
9
o
البقاع
10
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مصادر لـ "الاخبار": الراعي يجمع معطيات حول المناصب المسيحية الشاغرة أو التي ستشغر
صحف اليوم
2023-01-19 | 00:04
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مصادر لـ "الاخبار": الراعي يجمع معطيات حول المناصب المسيحية الشاغرة أو التي ستشغر
بحسب مصادر مطلعة لصحيفة
"الاخبار"
، يعمل البطريرك الماروني بشارة الراعي، منذ فترة، على جمع معطيات من قوى سياسية وشخصيات عاملة في الإدارة العامة حول المناصب المارونية والمسيحية الشاغرة أو التي ستشغر قريباً. وأشارت إلى أن لدى الراعي خشية، بعد الفراغ الرئاسي، من إجراءات تطيح بحاكم مصرف لبنان الماروني من دون تعيين بديل عنه، وهو ما يحدث في بعض الإدارات كوزارة المالية التي شغر فيها منصب مديرها العام الماروني والمجلس الأعلى للخصخصة ولجنة الرقابة على المصارف، مع احتمال انسحاب هذا الشغور إلى أجهزة مدنية وعسكرية.
آخر الأخبار
أخبار لبنان
صحف اليوم
الراعي
مسيحية
التالي
"الاخبار": القاضي حاموش سيتولى الادعاء على سلامة
دول كبرى للبنان: لسنا مهتمّين بكم... وصندوق النقد ينعى احتمال التعاون مع لبنان (الجمهورية)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
11:35
بعد ذكر ساندرا الراعي في تقرير الـLBCI حول التحقيقات في ملف فساد النافعة... محاميان يوضحان
أمن وقضاء
11:35
بعد ذكر ساندرا الراعي في تقرير الـLBCI حول التحقيقات في ملف فساد النافعة... محاميان يوضحان
0
أخبار لبنان
06:42
مجلس المطارنة الموارنة: نحذر من محاولة لإحداث فراغ في المناصب المارونية خصوصاً والمسيحية عموماً في الدولة وهذا يدلّ على نيّة خفيّة ترمي إلى تغيير هوية لبنان المبنية على الحرية وصون كرامة المواطنين
أخبار لبنان
06:42
مجلس المطارنة الموارنة: نحذر من محاولة لإحداث فراغ في المناصب المارونية خصوصاً والمسيحية عموماً في الدولة وهذا يدلّ على نيّة خفيّة ترمي إلى تغيير هوية لبنان المبنية على الحرية وصون كرامة المواطنين
0
أخبار لبنان
2023-01-15
الراعي: ألا يخجلوا من أنفسهم بتوقيف وليام نون؟.. ونلاحظ تصويباً على عدد من المناصب المارونية الرئيسية
أخبار لبنان
2023-01-15
الراعي: ألا يخجلوا من أنفسهم بتوقيف وليام نون؟.. ونلاحظ تصويباً على عدد من المناصب المارونية الرئيسية
0
آخر الأخبار
2023-01-15
الراعي: نلاحظ تصويباً على عدد من المناصب المارونية الرئيسية ونحن لا ندافع عن أشخاص بل عن مؤسسات أما توقيف وليام نون فجاء ليبيّن فلتان القضاء وأنه أصبح وسيلةً للانتقام والكيدية والحقد وأن الأجهزة الأمنية تلبس ثوب الممارسة "البوليسية"
آخر الأخبار
2023-01-15
الراعي: نلاحظ تصويباً على عدد من المناصب المارونية الرئيسية ونحن لا ندافع عن أشخاص بل عن مؤسسات أما توقيف وليام نون فجاء ليبيّن فلتان القضاء وأنه أصبح وسيلةً للانتقام والكيدية والحقد وأن الأجهزة الأمنية تلبس ثوب الممارسة "البوليسية"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحف اليوم
01:15
البيطار لـ"الشرق الأوسط": التحقيق سيستمر
صحف اليوم
01:15
البيطار لـ"الشرق الأوسط": التحقيق سيستمر
0
صحف اليوم
00:43
هل لا يزال فرنجية أولوية لثنائي أمل-حزب الله وماذا عن موقف الرياض؟ (نداء الوطن)
صحف اليوم
00:43
هل لا يزال فرنجية أولوية لثنائي أمل-حزب الله وماذا عن موقف الرياض؟ (نداء الوطن)
0
صحف اليوم
00:22
فياض لـ"الجمهورية": اللجنة الوزارية لمتابعة ملف الكهرباء ليست بحاجة الى اجتماع مجلس وزراء كما رَوّج البعض
صحف اليوم
00:22
فياض لـ"الجمهورية": اللجنة الوزارية لمتابعة ملف الكهرباء ليست بحاجة الى اجتماع مجلس وزراء كما رَوّج البعض
0
صحف اليوم
00:21
مصادر لـ "الاخبار": مفاجأة قريبة في تحقيقات ملف المرفأ...لقاءات ليلية للبيطار مع الفرنسيين
صحف اليوم
00:21
مصادر لـ "الاخبار": مفاجأة قريبة في تحقيقات ملف المرفأ...لقاءات ليلية للبيطار مع الفرنسيين
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-01-16
تجمع أهالي المعتقلين في انفجار المرفأ يدعو الى وقفة احتجاجية يوم الخميس: للافراج عن أبنائنا
أخبار لبنان
2023-01-16
تجمع أهالي المعتقلين في انفجار المرفأ يدعو الى وقفة احتجاجية يوم الخميس: للافراج عن أبنائنا
0
أخبار لبنان
03:41
فياض للـLBCI: ارسلتُ الفريق الفني والاداري من اجل هبة 600 الف طن من الفيول الايراني ولكي نصل الى نتيجة نحن بحاجة الى توجيه من رئيس الحكومة لكنه قال انه ربّما يكون على هذه الهبة عقوبات
أخبار لبنان
03:41
فياض للـLBCI: ارسلتُ الفريق الفني والاداري من اجل هبة 600 الف طن من الفيول الايراني ولكي نصل الى نتيجة نحن بحاجة الى توجيه من رئيس الحكومة لكنه قال انه ربّما يكون على هذه الهبة عقوبات
0
أخبار دولية
07:16
فصل نائب أردني من البرلمان بعد مناشدته ولي عهد السعودية عدم منح مساعدات للمملكة
أخبار دولية
07:16
فصل نائب أردني من البرلمان بعد مناشدته ولي عهد السعودية عدم منح مساعدات للمملكة
0
آخر الأخبار
15:46
مروان خير الدين لـ"#حوار_المرحلة": أنا ضد بيع أصول الدولة ولكن أين المشكلة في إدارتها بشكل سليم من قبل شركات محلية أو أجنبية لإنتاج أموال أكثر والتخفيف من خسارة الدولة؟
آخر الأخبار
15:46
مروان خير الدين لـ"#حوار_المرحلة": أنا ضد بيع أصول الدولة ولكن أين المشكلة في إدارتها بشكل سليم من قبل شركات محلية أو أجنبية لإنتاج أموال أكثر والتخفيف من خسارة الدولة؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:35
مروان خير الدين لـ"#حوار_المرحلة": لا مصلحة لأحد بانهيار القطاع المصرفي ولا أريد أن يحكم القضاء الأجنبي في لبنان
أخبار لبنان
16:35
مروان خير الدين لـ"#حوار_المرحلة": لا مصلحة لأحد بانهيار القطاع المصرفي ولا أريد أن يحكم القضاء الأجنبي في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في برنامج Dr Pam الجديد على شاشة LBCI لكل علة علاج
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في برنامج Dr Pam الجديد على شاشة LBCI لكل علة علاج
0
رياضة
13:35
النجم الإسباني رافاييل نادال يودع بطولة أستراليا من الدور الثاني
رياضة
13:35
النجم الإسباني رافاييل نادال يودع بطولة أستراليا من الدور الثاني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
العام الدراسي في التعليم الرسمي مجمد حتى إشعار آخر
تقارير نشرة الاخبار
13:33
العام الدراسي في التعليم الرسمي مجمد حتى إشعار آخر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
إنقاذ سلحفاتين بحريتين عملاقتين وقعتا أسيرتي شباك للصيد مقابل مرفأ الدورة
تقارير نشرة الاخبار
13:33
إنقاذ سلحفاتين بحريتين عملاقتين وقعتا أسيرتي شباك للصيد مقابل مرفأ الدورة
0
أخبار دولية
13:31
قمة سداسية في أبو ظبي
أخبار دولية
13:31
قمة سداسية في أبو ظبي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
وقائع اليوم الثالث للوفد القضائي الاوروبي الذي يحقق في ملف تبييض اموال
تقارير نشرة الاخبار
13:30
وقائع اليوم الثالث للوفد القضائي الاوروبي الذي يحقق في ملف تبييض اموال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لماذ حضر القاضي طارق بيطار الى قصر عدل بيروت؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لماذ حضر القاضي طارق بيطار الى قصر عدل بيروت؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
ميقاتي يتقدم سياسيا ويتحضر لجلسة حكومية ثالثة
تقارير نشرة الاخبار
13:30
ميقاتي يتقدم سياسيا ويتحضر لجلسة حكومية ثالثة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
06:26
ميقاتي: أقرينا مبلغ 54 مليون دولار لتشغيل وصيانة معامل الكهرباء ووافقنا على فتح اعتماد الـ62 مليون دولار للكهرباء وتم تشكيل لجنة وزارية لمتابعة ملف الكهرباء
آخر الأخبار
06:26
ميقاتي: أقرينا مبلغ 54 مليون دولار لتشغيل وصيانة معامل الكهرباء ووافقنا على فتح اعتماد الـ62 مليون دولار للكهرباء وتم تشكيل لجنة وزارية لمتابعة ملف الكهرباء
2
أخبار لبنان
07:00
بأجواء مريحة اجتمع مجلس الوزراء... ما هي البنود التي أُقّرت؟
أخبار لبنان
07:00
بأجواء مريحة اجتمع مجلس الوزراء... ما هي البنود التي أُقّرت؟
3
فنّ
05:02
إبنة ماغي بو غصن في أحدث ظهور... فهل تشبه والدتها بعدما أصبحت شابة؟
فنّ
05:02
إبنة ماغي بو غصن في أحدث ظهور... فهل تشبه والدتها بعدما أصبحت شابة؟
4
فنّ
04:57
كارلا حداد تظهر قوامها الرشيق وتحبس الأنفاس في كواليس برنامجها الجديد (صور)
فنّ
04:57
كارلا حداد تظهر قوامها الرشيق وتحبس الأنفاس في كواليس برنامجها الجديد (صور)
5
تقارير نشرة الاخبار
13:30
كهرباء لبنان للحكومة: في هذه المناطق تحديداً نريد مؤازرة الجيش لنزع التعديات
تقارير نشرة الاخبار
13:30
كهرباء لبنان للحكومة: في هذه المناطق تحديداً نريد مؤازرة الجيش لنزع التعديات
6
منوعات
10:54
قطع رأس زوجته وحمله أمام المارة... جريمة قتل مروعة هزت الشارع الإيراني
منوعات
10:54
قطع رأس زوجته وحمله أمام المارة... جريمة قتل مروعة هزت الشارع الإيراني
7
فنّ
04:13
هل تذكرون نجم "ذا فويس" موري حاتم؟ هاجر الى كندا وهذه مهنته (فيديو)
فنّ
04:13
هل تذكرون نجم "ذا فويس" موري حاتم؟ هاجر الى كندا وهذه مهنته (فيديو)
8
صحة وتغذية
10:28
دراسة تحذر... تناول هذه السمكة يُعادل شرب مياه ملوثة لمدة 30 يوماً
صحة وتغذية
10:28
دراسة تحذر... تناول هذه السمكة يُعادل شرب مياه ملوثة لمدة 30 يوماً
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store