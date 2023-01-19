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فياض لـ"الجمهورية": اللجنة الوزارية لمتابعة ملف الكهرباء ليست بحاجة الى اجتماع مجلس وزراء كما رَوّج البعض
صحف اليوم
2023-01-19 | 00:22
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فياض لـ"الجمهورية": اللجنة الوزارية لمتابعة ملف الكهرباء ليست بحاجة الى اجتماع مجلس وزراء كما رَوّج البعض
رأى وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض أنّ الأهم الذي حصل في اجتماع مجلس الوزراء هو التوقيع على قرار إعطاء وزارة الطاقة كامل السلفة المطلوبة اي ٣٠٠ مليون دولار، وهي موثّقة بكتاب أرسله في ١٣ كانون الثاني إلى مجلس الوزراء.
وأكد فياض لـ
"الجمهورية"
أنّ اللجنة الوزارية التي تشكّلت في المقابل ليست بحاجة الى اجتماع مجلس وزراء كما رَوّج البعض، اي أنه لن يكون هناك عقبات سياسية في وجه القرار بالنسبة لعقد جلسة حكومية لأنّ السلفة حصلت على الموافقة في الجلسة أمس وليست بحاجة الى موافقة اخرى.
وكشف وزير الطاقة عن رسالة مسائية أرسلها لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي شكره فيها على القرارات المتعلقة بالسلفة الكهربائية وطالَبه بضرورة الاسراع في دعوة اللجنة الوزارية الى الاجتماع، محذّراً من أنّ باخرتَي الفيول A و B ما زالتا في عرض البحر، واذا توقفت الموافقة على السلفة فسيتأتّى عن ذلك أضرار يومية بقيمة 40 الف دولار، ولفتَ الى أنّ الحكومة مرّرت سلفتين الا اننا بحاجة الى السلفة الثالثة التي كان من المفترض تمريرها مع السلفتين الباقيتين.
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