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هل لا يزال فرنجية أولوية لثنائي أمل-حزب الله وماذا عن موقف الرياض؟ (نداء الوطن)
صحف اليوم
2023-01-19 | 00:43
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هل لا يزال فرنجية أولوية لثنائي أمل-حزب الله وماذا عن موقف الرياض؟ (نداء الوطن)
أكد مواكبون أنّ ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لا يزال أولوية بالنسبة لثنائي أمل-حزب الله طالما أنّ إمكانية المراكمة على رصيده الحالي، متاحة ومتوافرة، وترتبط بشكل أساسي بموقف الممكلة العربية السعودية.
ورأى المواكبون عبر
"نداء الوطن"
أنّ الرياض لم تقل كلمة واضحة بشأن الاستحقاق الرئاسي بمعنى أنّها لم تحدد دفتر شروطها لكي تقبل أو ترفض ترشيح فرنجية أو غيره، لافتين إلى أن رئيس تيار المردة يسعى لفتح قنوات مباشرة مع الرياض من خلال الوساطة الإماراتية.
فيما موقف السعودية يكاد يختصر بالبيان الثلاثي الأميركي- الفرنسي- السعودي، ولكن هذا البيان، وكما يقول مسؤولون أميركيون في لقاءاتهم اللبنانية، لم يقرّش بلغة التفاوض السياسي، مطالب محددة، أو رفضاً مباشراً لأي اسم، باستثناء عدم ممانعة الرياض في ترشيح قائد الجيش جوزاف عون ولكن دون انتخاب الأخير الفيتو الشيعي الذي يحول دون اكتمال عقد مؤيديه، ولهذا يترنّح الاستحقاق في لعبة الترقّب المغلقة، بحسب نداء الوطن.
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