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لبنان على موعد مع مزيد من المواقف الضاغطة.. (الجمهورية)
صحف اليوم
2023-01-19 | 23:48
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لبنان على موعد مع مزيد من المواقف الضاغطة.. (الجمهورية)
مصدر نيابي في ٨ آذار لـ"الجمهورية": "من اليوم وصاعداً سنرى مزيداً من المواقف الضاغطة ولن توصل الى شيء لأنّ لبنان بعيد من التسوية بُعد سفر
حول التطورات الأخيرة في مجلس النواب، قال مصدر نيابي في فريق ٨ آذار لـ"
الجمهورية
": "إننا من اليوم وصاعداً سنرى مزيداً من المواقف الضاغطة في محاولة لكسر الصورة النمطية التي رافقت الجلسات العشر السابقة".
لكنه اكد في المقابل ان هذه الامور لن توصل الى شيء على الاطلاق لأنّ لبنان بعيد من التسوية بُعد سفر، وهذه المواقف في ظل الظروف الحالية لا يمكن ان تتسبب استجراراً الى الطاولة.
ورأى المصدر انه حتى لو وصل عدد النواب المعتصمين داخل القاعة الى ثلاثين نائباً او حتى الى مئة، فمن دون حوار او اتفاق على الرئيس بنحو جدّي لن يحصل اي اسم على الثلثين او حتى على النصف زائداً واحداً من دون تفاهمات.
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