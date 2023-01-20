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شهادات في التحقيقات الاوروبية بدأت تقارب حد الاعتراف (نداء الوطن)
صحف اليوم
2023-01-20 | 00:18
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شهادات في التحقيقات الاوروبية بدأت تقارب حد الاعتراف (نداء الوطن)
شهادات في التحقيقات الاوروبية بدأت تقارب حد الاعتراف (نداء الوطن)
تواصلت أمس التحقيقات الأوروبية في قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وآخرين بحثاً عن معلومات خاصة بشبهة تبييض أموال.
وفي السياق، علمت
"نداء الوطن"
أن شهادات بينها لمصرفيين بدأت تقارب حد الاعتراف، سيما وأن التحقيق اللبناني، الذي هو جزء مما يريد الأوروبيون ضم مستندات منه الى تحقيقهم، تضمن معلومات أولية واستفسارات وجيهة عن تحويلات من حسابات رجا سلامة الى شقيقه رياض وآخرين مقربين.
وفي المعلومات أن التحقيقات وصلت إلى مبالغ حولت من أحد البنوك (مملوك لأسرة سياسية متعثرة) بمبلغ 70 مليون دولار، سواء مباشرة او عبر تجيير شيكات لمصلحة رياض سلامة من حسابات شقيقه رجا، مع العلم بأن اجمالي المبالغ التي حولت من حسابات "فوري" في سويسرا الى لبنان بلغت 207 ملايين دولار، من أصل إجمالي عمولات بلغت 326 مليوناً يشتبه بأنها ناتجة من عقد وهمي منحه رياض سلامة لشركة "فوري" التي يملكها شقيقه رجا.
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مصرفيون
تبييض أموال
رياض سلامة
رجا سلامة
القضاء الاوروبي
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