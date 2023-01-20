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لبنان أمام مفترق طرق.. وتهديد بوصول الدولار الى 100 ألف (الشرق الأوسط)

صحف اليوم
2023-01-20 | 00:23
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لبنان أمام مفترق طرق.. وتهديد بوصول الدولار الى 100 ألف (الشرق الأوسط)
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لبنان أمام مفترق طرق.. وتهديد بوصول الدولار الى 100 ألف (الشرق الأوسط)

مصادر "الشرق الأوسط":التحقيقات القضائية الأوروبية في لبنان ساهمت في تحفيز الإرباك في الأسواق ونحن أمام مفترق طرق حاسم في الأسابيع المقبلة

أكّدت مصادر "الشرق الأوسط"، أنه بمعزل عن "العرض والطلب" في السوق، ساهمت التحقيقات القضائية الأوروبية مع مسؤولين ماليين في لبنان في تحفيز الإرباك في الأسواق ربطاً بشكوك حول التحقيقات وإلى أين ستوصل، وهو المسار الذي يؤسس للمخاوف والغموض.

وقالت المصادر لـ"الشرق الأوسط": "نحن أمام مفترق طرق حاسم في الأسابيع المقبلة، علماً بأن وصول سعر الدولار إلى الخمسين ألفاً أيقظ تخمينات سابقة كان مصرف "بنك أوف أميركا" توقع فيها أن يفوق سعر صرف الدولار المائة ألف ليرة قبل العام 2024 في حال استمرار الوضع على حاله، وقد بنى المصرف افتراضاته استناداً إلى السيناريو الحالي لجهة نسبة ارتفاع قيمة الدولار أسبوعياً، والانغلاق السياسي المتصل بالأزمات، وربط هذا السيناريو ببقاء الوضع على حاله من دون أي تحول جوهري بإدارة الأزمة".
 

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