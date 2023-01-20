الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان الفساد في لبنان تقارير نشرة الاخبار فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية أمن وقضاء اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تانغو
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مولوي لـ"نداء الوطن": الأمن مضبوط ومستوانا الأمني جيد قياساً بعواصم أوروبية

صحف اليوم
2023-01-20 | 00:29
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مولوي لـ&quot;نداء الوطن&quot;: الأمن مضبوط ومستوانا الأمني جيد قياساً بعواصم أوروبية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
1min
مولوي لـ"نداء الوطن": الأمن مضبوط ومستوانا الأمني جيد قياساً بعواصم أوروبية

مولوي: السّنة لا يأخذون صلاحيات غيرهم بل يمارسون دورهم الدستوري

شدّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي على ضرورة التمسك بالدستور واتفاق الطائف، معتبرا أن التوازن الطائفي مطلوب للحفاظ على صلاحيات الجميع، من دون استهداف لأيّ موقع رئاسي، كما هو حاصل اليوم باستهداف رئاسة الحكومة التي تمارس صلاحياتها.

وحذّر مولوي، في حديث لـ"نداء الوطن"، من التأزم والاشتباك السياسي الكبير المستمر من دون أفق، وأشار إلى أنّه لا يُعقل أن تتعطّل الدولة إذا لم يتوصّل النواب إلى انتخاب رئيس للجمهورية، داعيا النواب إلى أن ينتخبوا رئيساً في أسرع وقت ممكن.

وأوضح وزير الداخلية أن السّنة لا يأخذون صلاحيات غيرهم، بل يمارسون دورهم الدستوري، مشددا على عدم قبولهم أن يعتدي أحد على صلاحيات رئيس الحكومة الدستورية، خصوصا صلاحيته في وضع جدول الأعمال.

من جهة أخرى، طمأن مولوي من أن الأمن مضبوط ومستوانا الأمني جيد قياساً بعواصم أوروبية، موضحا أن معدلات الجريمة في العام 2022 أفضل مما سبق في كلّ أنواع الجرائم، باستثناء النشل في الأماكن التي ينتشر فيها السوريون، ولفت إلى أنّ القوى الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على مطلقي النار في جريمتي القتل اللتين وقعتا في طرابلس، مستشهداً بالتراجع الواضح في مستوى إطلاق النار في رأس السنة، وأنّه واكب شخصياً عمل القوى الأمنية على الأرض، وكان الجوّ إيجابياً.

آخر الأخبار

أخبار لبنان

صحف اليوم

مولوي

الامن

الطائفة السنية

وزير الداخلية

LBCI التالي
لا تداول لأي اسم مرشح رئاسي في الأروقة الدولية وهذا الفريق في طليعة المتّهمين بالتعطيل (نداء الوطن)
لبنان أمام مفترق طرق.. وتهديد بوصول الدولار الى 100 ألف (الشرق الأوسط)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2022-12-31

مولوي لقوى الامن: نعدكم بأنه بجهودنا وبصبركم الفرج آت

LBCI
أخبار لبنان
2022-12-30

عوده يستقبل شيا ونجار والمولوي..وزير الداخلية: نطمئن المواطنين أن أمانهم مسؤوليتنا

LBCI
آخر الأخبار
2022-12-29

البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي يستقبل في هذه الأثناء وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي

LBCI
آخر الأخبار
2022-12-14

المولوي بعد اجتماع مجلس الامن المركزي: وضعنا خطة أمنية لفترة الاعياد وسنتشدد ليلة الميلاد ونعمل على تخفيف إطلاق النار ابتهاجا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
00:34

لا تداول لأي اسم مرشح رئاسي في الأروقة الدولية وهذا الفريق في طليعة المتّهمين بالتعطيل (نداء الوطن)

LBCI
صحف اليوم
00:23

لبنان أمام مفترق طرق.. وتهديد بوصول الدولار الى 100 ألف (الشرق الأوسط)

LBCI
صحف اليوم
00:18

شهادات في التحقيقات الاوروبية بدأت تقارب حد الاعتراف (نداء الوطن)

LBCI
صحف اليوم
00:04

التنسيق بين جنبلاط وحزب الله يعود من باب الايجابية (الاخبار)

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-18

كهرباء لبنان للحكومة: في هذه المناطق تحديداً نريد مؤازرة الجيش لنزع التعديات

LBCI
أخبار لبنان
06:59

فيديو من داخل قاعة مجلس النواب لاعتصام خلف وصليبا... والأخيرة تتحدى النواب

LBCI
أخبار دولية
2023-01-19

قتلى جراء حريق في ثكنة عسكرية في أرمينيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:16

في انتخابات الرئاسة.. القديم على قدمه

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:30

قطوع الليلة الاولى للنواب المعتصمين في مجلس النواب مرّ: لا يمكن الاستمرار بهذا النهج التعطيلي

LBCI
أخبار لبنان
02:08

كيف تبدو الصورة في محيط مجلس النواب؟

LBCI
رياضة
14:41

مباراةٌ في السعودية تجمع نجوم العالم ونهائي كأس الخليج في العراق

LBCI
أخبار دولية
14:28

حضور لافت للسعودية في مؤتمر دافوس ٢٠٢٣

LBCI
أخبار دولية
14:25

ايران واميركا وجهًا لوجه في نيويورك؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

بين القضاء اللبناني والوفد القضائي الاوروبي تنسيق في الملف المالي ولكن...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

تسعيرة الكهرباء الجديدة مقارنةً بالإشتراك... لا داعي للهلع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:16

في انتخابات الرئاسة.. القديم على قدمه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:15

هل من رهائن في قضية انفجار المرفأ؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
06:55

بيان مهمّ للأمن العام حول جوازات السفر...ماذا جاء فيه؟

LBCI
امن وقضاء
04:55

أسعار المحروقات تواصل الارتفاع... كيف أصبحت؟

LBCI
أخبار دولية
04:19

لبنان يفقد حق التصويت في الأمم المتحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

تسعيرة الكهرباء الجديدة مقارنةً بالإشتراك... لا داعي للهلع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

كيف ستصبح السحوبات والقروض على سعر الـ١٥ الف؟

LBCI
فنّ
06:54

هل وقع الخلاف بين عاصي الحلاني ووائل كفوري؟.. إليكم الحقيقة!

LBCI
خبر كاذب
07:07

هل نادين لبكي مطلوبة لدى النيابة العامة الاستئنافية؟

LBCI
أخبار لبنان
06:59

فيديو من داخل قاعة مجلس النواب لاعتصام خلف وصليبا... والأخيرة تتحدى النواب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة