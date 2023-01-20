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لا تداول لأي اسم مرشح رئاسي في الأروقة الدولية وهذا الفريق في طليعة المتّهمين بالتعطيل (نداء الوطن)
صحف اليوم
2023-01-20 | 00:34
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لا تداول لأي اسم مرشح رئاسي في الأروقة الدولية وهذا الفريق في طليعة المتّهمين بالتعطيل (نداء الوطن)
لا تداول لأي اسم مرشح رئاسي في الأروقة الدولية وهذا الفريق في طليعة المتّهمين بالتعطيل (نداء الوطن)
أكدت مصادر ديبلوماسية واسعة الإطلاع أن لا تداول لأي اسم مرشح في الأروقة الدولية، ولا يوجد مرشح مدعوم من قبل الولايات المتحدة أو فرنسا أو السعودية.
وأوضحت المصادر لـ
"نداء الوطن"
أن الخارج لا يقارب الإستحقاق الرئاسي من ناحية طرح الأسماء بقدر ما يهمّه إنتخاب الرئيس بأسرع وقت ممكن، مؤكدة أن الخارج يراقب عن كثب مجريات العملية السياسية المتصلة بالرئاسة وعينه على حزب الله الذي يضعه في طليعة المتّهمين بالتعطيل.
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