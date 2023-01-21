"الخيار الثالث" على طاولة "التقاطعات" وباسيل يراقب "حركة بو صعب"! (نداء الوطن)

لاحظت أوساط سياسية أن زيارة "حزب الله" الإستطلاعية إلى كليمنصو خلصت إلى نتائج تصب في خانة تعزيز حظوظ "الخيار الثالث" ربطًا بما سمعه وفد "الحزب" من رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط لناحية تأكيده أنه لا يرى حلًا للأزمة الرئاسية إلا من خلال خروج الجميع من خنادق التحدي والترشيحات العقيمة باتجاه التحاور والتشاور حول سلة مرشحين يمكن التوافق على إسم رئيس جمهورية توافقي من بينهم.أما على جبهة "ميرنا الشالوحي"، فنقلت مصادر واسعة الإطلاع لصحيفة "" معلومات تفيد باتساع رقعة التباينات داخل صفوف تكتل "لبنان القوي" إزاء كيفية مقاربة الإستحقاق الرئاسي في ضوء المستجدات الطارئة على مستوى العلاقة مع "حزب الله".وبحسب هذه المعلومات، فإن مقربين من رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل لا يترددون في مجالسهم في اتهام نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب بالوقوف خلف محاولة تشكيل "لوبي نيابي" داخل صفوف التكتل يؤسس من خلاله إلى تكوين حالة ضاغطة على توجهات باسيل الرئاسية ومتجانسة مع طروحات الثنائي الشيعي، مؤكدة أن رئيس "التيار الوطني" على دراية تامة بهذا الوضع ويراقب حاليًا "حركة بو صعب" ليبني على الشيء مقتضاه حين يحين أوان ذلك.