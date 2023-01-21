الإنتخابات الرئاسية... ساحة مفتوحة للفشل! (الجمهورية)

رأى مرجع مسؤول أنها "المرة الأولى في تاريخ لبنان التي نقف فيها على حافة مجهول مخيف يهدد كل الواقع السياسي، وحتى بنية النظام اللبناني برمته. وأمام ما بلغناه من إنسداد، صار الحديث عن توافق داخلي حول إنتخاب رئيس للجمهورية في جو رافض كليًا للتوافق غير ذي معنى على الإطلاق، ما بات يوجب البحث عن بدائل جدية تكسر هذا الإنسداد.ولفت المرجع لصحيفة "" إلى أن "المجلس النيابي بتركيبته الراهنة أثبت فشله في انتخاب رئيس للجمهورية وسيبقى ساحة مفتوحة للفشل مع كل جلسة يعقدها لانتخاب الرئيس.