بري لم يبادر إلى تحديد جلسة إنتخابية في الموعد التقليدي (الجمهورية)

لم يبادر رئيس مجلس النيابي نبيه بري إلى تحديد جلسة إنتخابية لرئيس الجمهورية في الموعد التقليدي المفترض يوم الخميس المقبل، بل بادر إلى تحديد جلسة لانعقاد اللجان النيابية المشتركة في اليوم نفسه لدرس مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضمان الإجتماعي ‏وإنشاء نظام التقاعد والحماية الإجتماعية.وأدرجت مصادر سياسية مسؤولة الأمر في سياق الرد غير المباشر على ما سمتها "مزايدات ومحاولات ضغط غير مبررة وليست في محلها."وفي هذا السياق، قالت مصادر مجلسية لصحيفة "": "النائب غير مقيد، حيث له الحق في أن يعبر عن رأيه وموقفه بالطريقة التي يريدها، وهذا الأمر لا جدال فيه على الإطلاق. ولكن كان الأجدى لو كان عنوان إعتصام بعض النواب في المجلس للضغط على الأطراف للتوافق على انتخاب رئيس الجمهورية، وهنا نعتبره إعتصامًا بريئًا وصادقًا."