بري غير متضايق من اعتصام بعض النواب... (الجمهورية)

أوساط معارضة لـ"الجمهورية": تحريك الجمود الرئاسي يتطلّب مبادرات سياسية في 3 اتجاهات

أوساط معارضة لـ"الجمهورية": تحريك الجمود الرئاسي يتطلّب مبادرات سياسية في 3 اتجاهات

مصدر لـ"الجمهورية": بري لن يدعو الى جلسة أخرى لانتخاب رئيس "في ظل هذا الجو العَبثي"