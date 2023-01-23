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بري غير متضايق من اعتصام بعض النواب... (الجمهورية)

صحف اليوم
2023-01-22 | 23:38
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بري غير متضايق من اعتصام بعض النواب... (الجمهورية)
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بري غير متضايق من اعتصام بعض النواب... (الجمهورية)

بري: أنا "مثلهم وحتى أكثر منهم" أستعجل انتخاب رئيس

فيما يستمر اعتصام بعض نواب التغيير في المجلس النيابي للضغط في اتجاه إبقاء جلسات الانتخاب مفتوحة حتى ولادة رئيس الجمهورية، اعتبرت أوساط سياسية معارضة لهذا التحرك أنّ النواب المعتصمين "صعدوا الى أعلى الشجرة ولا يعرفون كيف سينزلون عنها"، مشيرة لـ"الجمهورية" الى ان الاعتصام يشبه مسلسل "عشرة عبيد صغار". 

وفي سياق متصل، نقل قريبون من رئيس مجلس النواب نبيه بري عنه لـ"الجمهورية" تأكيده أنه "غير متضايق من اعتصام بعض النواب ولا يعتبره تحدياً له، بل هذا حق لهم"، لافتاً الى انه "مثلهم، وحتى اكثر منهم"، يستعجِل انتخاب رئيس الجمهورية. وأوضح بري انه دعا الى الحوار لمحاولة التوافق إنما لم يكن هناك تجاوب معي، "ثم تجاوزتُ هذه السلبية ودعوت الى الحوار مرة ثانية لكن من دون طائل أيضاً".

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