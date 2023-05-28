أوساط دبلوماسية خليجية رحّبت باتجاه قوى المعارضة و"التيار" للتوافق على اسم جهاد أزعور (السياسة الكويتية)

أوساط دبلوماسية خليجية لـ"السياسة" الكويتية: الدول الخليجية ستتعامل بإيجابية مع أي شخصية تحظى بدعم البرلمان اللبناني

أكدت أوساط دبلوماسية خليجية في بيروت لصحيفة "السياسة" الكويتية، ترحيبها باتجاه قوى المعارضة و"التيار الوطني الحر" للتوافق على اسم جهاد أزعور لانتخابات رئاسة الجمهورية.



وقالت إن "الدول الخليجية ترحب بالتوافق بين اللبنانيين على انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وهي ستتعامل بإيجابية مع أي شخصية تحظى بدعم البرلمان اللبناني للوصول إلى قصر بعبدا"، مشددة على أن القرار الرئاسي هو ملك اللبنانيين وحدهم، وكل ما يتوافق على اللبنانيين، سيكون محط ترحيب من جانب العواصم الخليجية التي لن تقصر في دعم الشعب اللبناني لإخراجه من أزماته. وكذلك ستقف إلى جانب المؤسسات الدستورية للقيام بدورها على أكمل وجه، من أجل مصلحة لبنان وشعبه".