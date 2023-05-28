ترحيب خليجي بالتوافق على أزعور رئيسا للبنان
بيروت ـ "السياسة" :
أكدت أوساط ديبلوماسية خليجية في بيروت لـ"السياسة"، ترحيبها باتجاه قوى المعارضة و"التيار الوطني الحر" للتوافق على اسم جهاد أزعور لانتخابات رئاسة الجمهورية .
وقالت، إن" الدول الخليجية ترحب بالتوافق بين اللبنانيين… pic.twitter.com/XzyhUQDviJ
— السياسة الإلكتروني (@AlseyassahNews) May 28, 2023
ترحيب خليجي بالتوافق على أزعور رئيسا للبنان
بيروت ـ "السياسة" :
أكدت أوساط ديبلوماسية خليجية في بيروت لـ"السياسة"، ترحيبها باتجاه قوى المعارضة و"التيار الوطني الحر" للتوافق على اسم جهاد أزعور لانتخابات رئاسة الجمهورية .
وقالت، إن" الدول الخليجية ترحب بالتوافق بين اللبنانيين… pic.twitter.com/XzyhUQDviJ
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً