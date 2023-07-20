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“القدس العربي” تنشر تقرير غوتيريش حول تطبيق القرار 1701

صحف اليوم
2023-07-20 | 09:23
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“القدس العربي” تنشر تقرير غوتيريش حول تطبيق القرار 1701
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“القدس العربي” تنشر تقرير غوتيريش حول تطبيق القرار 1701

 صدر عن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقريره السنوي حول تطبيق القرار 1701 بناء على ما قدّمته منسّقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان يوانا فرونتسكا للفترة ما بين 21 شباط إلى 20 حزيران 2023، والذي على أساسه بنى غوتيريش تقريره.
ويقع هذا التقرير الذي حصلت "القدس العربي" على نسخة منه في 23 صفحة وهو يتضمن 91 نقطة بينها مقدمة تحتوي تقييماً شاملاً لتنفيذ القرار 1701 الصادر عام 2006 وتشير إلى "أن الطرفين اللبناني والإسرائيلي لم ينفّذا بعد كامل التزاماتهما بموجب القرار 1701 ولم يُحرَز أي تقدم نحو التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل".

***للاطلاع على كامل التقرير اضغط هنا

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً

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