سكاف للواء: مسعاي الجديد في الملف الرئاسيّ يحمل عنوان مبادرة تخفيض السقوف

أكد النائب غسان سكاف أن مسعاه الجديد في شأن الملف الرئاسيّ، يحمل عنوان “مبادرة تخفيض السقوف” وأنه باشر لقاءاته مع القيادات اللبنانية ويستكملها.

ودعا المعنيين، في حديث لصحيفة “اللواء”، إلى الوصول إلى اتفاق معين وعدم انتظار الخارج ونهاية حرب غزة والاقليم وربط الرئاسة بالمجهول.

وأعلن أنّ موقعه المستقل دفعه إلى إجراء تشاور مع الكتل النيابية وتقريب وجهات النظر لإنتاج رئيس للبلاد سريعًا، لأن خطوة انتخاب رئيس الجمهورية ضرورية سواء اتجهت البلاد إلى الحرب أو الى المفاوضات.

وقال سكاف: “المقاربة الجديدة تقوم على طرح أسماء على الثنائي الشيعيّ ويمكن استنتاج مع اللجنة الخماسية مجموعة من الأسماء، التي تلقى التأييد فتُطرح على الثنائيّ المسيحيّ.”

وأضاف: “إذا تم التوصل إلى اسم معين يمكن التوجه إلى مجلس النواب وطرح الاسم مع الأسماء المتداولة الأخرى، وتعقد بعد ذلك جلسة انتخاب ودورات متتالية في مجلس النواب كي تمنح الفرصة للمرشحين.”

ورفض الاتيان برئيس تحد لأي فريق أو أن يملي الخارج علينا أي رئيس، فالتحرك يبدأ داخليًا ومن ثم نذهب إلى اللجنة الخماسية.