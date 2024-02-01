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ما هي أبعاد لقاء الخماسية في عين التينة؟ (نداء الوطن)

صحف اليوم
2024-02-01 | 00:04
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ما هي أبعاد لقاء الخماسية في عين التينة؟ (نداء الوطن)
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ما هي أبعاد لقاء الخماسية في عين التينة؟ (نداء الوطن)

كشفت أوساط ديبلوماسية أبعاد لقاء سفراء اللجنة الخماسية، في عين التينة.

 

ولفتت هذه الأوساط لصحيفة “نداء الوطن”، إلى أنّ وجود فرصة تلوح، في الأفق، لانتخاب رئيس للجمهورية، في الفترة، التي تدخل فيها حرب غزة الهدنة.

 

وقالت: “ما يعني أنّ الظروف متاحة كي تؤمّن “الخماسية” قوة دفع، لإجراء انتخابات رئاسية.”

 

ورأت هذه الأوساط أنّ توقيت حركة السفراء، في هذه المرحلة، يتطلب إدارة المحركات بأقصى سرعة ممكنة، بالتزامن مع الهدنة المفترضة، قبل أن تعود الحرب، فيستحيل تحقيق المرتجى.

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً

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