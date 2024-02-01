صعوبات تعترض جولة الخماسية على الأطراف السياسية (اللواء)

أكّدت مصادر سياسية وجود صعوبات تعترض قيام سفراء دول اللجنة الخماسية مجتمعين بجولة على الأطراف السياسية، بهدف اعادة تحريك ملف الانتخابات الرئاسية.

وأوضحت المصادر لصحيفة “اللواء” أنّه لايمكن لأكثر من سفير ومنهم السفيرة الاميركية، بزيارة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة او رئيس التيار الوطنيّ الحر جبران باسيل، جراء العقوبات الاميركية المفروضة عليه.

وتوقعت أن تكون هناك زيارات ثنائية اوافرادية لاعضاء اللجنة إلى بقية المسؤولين الحزبين وغيرهم، لاستكمال مهام اللجنة.

وكشف مصدر مطلع للصحيفة ذاتها، أنّ بري ليس في وارد الدعوة الى عقد جلسة لمجلس النواب، ما لم يحصل توافق مسبوقًا بحوار.