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الكتل تتداعى إلى جلسة تشاور من دون رئيس للجلسة وجدول أعمال (الشرق الأوسط)

صحف اليوم
2024-03-03 | 00:15
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الكتل تتداعى إلى جلسة تشاور من دون رئيس للجلسة وجدول أعمال (الشرق الأوسط)
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الكتل تتداعى إلى جلسة تشاور من دون رئيس للجلسة وجدول أعمال (الشرق الأوسط)

أكّدت مصادر “القوات اللبنانية” أنّ الكتل تتداعى لجلسة تشاور، في شأن الملف الرئاسيّ، تكون ليوم واحد فقط، بحيث لا يكون هناك رئيس للجلسة ولا جدول أعمال.

 

وأوضحت المصادر لصحيفة “الشرق الأوسط”، أنّ من يشارك فيها يفترض أن يكون التزم مسبقًا، بمطالبة رئيس مجلس النواب نبيه بري بالدعوة إلى عقد جلسة مفتوحة بدورات متتالية وبعدم فرط النصاب.

 

ولفتت إلى أنّها وبعكس ما يُروّج له، لا تُطالب بسحب ترشيح أي مرشح،فإذا تم التفاهم على مرشح خلال جلسة التشاور، سيكون ذلك ممتازاً وفي حال لم يحصل اتفاق يذهب كل فريق بمرشحه إلى جلسة الانتخاب لتحسم الآلية الدستورية النتيجة”.

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً

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