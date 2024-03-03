أعلن مصدر لصحيفة “ الديار ” تبلور اتجاه أميركيّ، في التعاطي مع الملف الرئاسيّ بشكل مباشر، من دون المرور بقنوات أو محاور اللجنة الخماسية.

ونقل مصدر نيابيّ للصحيفة ذاتها، عن أوساط فرنسية أنّ ليس هناك حتى الآن، أي برنامج لزيارة الموفد الرئاسيّ الفرنسيّ جان ايف لودريان لبنان قريبًا.

وأشار إلى أنّ اللقاءات الاخيرة، التي أجراها مع مسؤولين عن الملف الرئاسيّ اللبنانيّ، في بعض دول الخماسية، لم تؤشر الى نضوج ظروف هذا الملف أو إلى توصل اللجنة الخماسية لمقاربة موحدة او لخارطة طريق لانتخاب رئيس للجمهورية.

وكشف المصدر عن اجتماعات عقدت بين الوفد القطريّ المرافق ومسؤولين فرنسييين، تناولت مقاربة الاستحقاق الرئاسيّ اللبنانيّ.

وردًا على سؤال عمّا اذا كانت كتلة الاعتدال طرحت فكرة تخلي الاطراف عن مرشحيها، أكّد أحد أعضائها لـ"الديار" أنّ هذا الامر لم يطرح أبدًا “واننا لم نطرح فكرة الفيتو على اي مرشح”.

وقال: “إنّ كل ما يقال ويكتب في هذا المجال يمكن وصفه بأنه تشويش على تحركنا ومبادرتنا عن قصد او غير قصد.”