بري أوّل من سيزوره هوكستين... وجعجع: حقك ليس على عدوك بل على من يسهّل لعدوك (نداء الوطن)

أفادت معلومات لصحيفة “نداء الوطن”، بأنّ الموفد الأميركيّ آموس هوكستين، بعد وصوله إلى بيروت، سيستهل لقاءاته بزيارة عين التينة ولقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وبعد مشاركة قائد الجيش العماد جوزاف عون في اجتماع لدعم الجيش اللبنانيّ، في ايطاليا، رأى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أنّ "المعطيات تظهر بأنّ “حزب الله” غير قادر على محاربة إسرائيل، “أمّا الجيش اللبنانيّ فيتمتع بوحدات كفوءة ومدربة ومجهزة”.

وأكّد جعجع أنّ اسرائيل تتحمل مسؤولية ما يحصل، في الجنوب اللبنانيّ.

وقال: “حقك ليس على عدوك، بل على من يسهّل لعدوك إلحاق الاذى فيك.”