الاستحقاق الرئاسيّ دخل فصلًا جديدًا من المراوحة (اللواء)

أكّدت مصادر سياسية بروز صعوبات، بعد اجتماع ممثلي الاحزاب من التيارات المسيحية، في بكركي.

وتخوفّت من انقسامات جديدة، تؤثر سلبًا على جهود التوافق الرئاسيّ، وفق ما أعربت لصحيفة “اللواء”.

وأوضحت هذه المصادر أنّ تدخل بكركي في الملف الرئاسيّ مرة جديدة، نابع من الحرص على أهمية إتمام هذا الإستحقاق من دون أي مسعى للإلتفاف على العملية الدستورية، التي تعد الإجراء المناسب لهذا الاستحقاق.

وأشارت إلى أنّ المبدأ الذي انطلق منه إيجابيّ ويخدم الهدف من دون فرض توجه معين.

وقالت: “أن تنتقده بعض القوى ليس في مكانه.”

ولفتت المصادر إلى أن الاستحقاق الرئاسيّ دخل فصلًا جديدًا من المراوحة وأي تطور جديد له مستبعد في القريب المنظور، لاسيما أن المبادرات كلها علقت وبعضها بات في حكم المنتهي.