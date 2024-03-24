كرم لـ”الأنباء الكويتية”: من المفترض أن يلتزم حزب الله بصرف التعويضات لأهالي الجنوب وليس الحكومة

رأى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم أنّه سواء نفى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ما أثير إعلاميًا عن دفع تعويضات نقدية للمتضررين من الحرب في الجنوب أم لم ينف، تبقى تصريحات عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله عقب اجتماعه بميقاتي هي الخبر اليقين.

ولفت، في حديث لصحيفة “الأنباء الكويتية”، إلى حق اللبنانيين المتضررين، في الجنوب، أن يصار إلى التعويض عليهم.

وقال: “الوحيد الذي من المفترض أن يلتزم بصرف التعويضات من كيسه هو “حزب الله” وليس الحكومة اللبنانية.”

وأكّد كرم أنّ إسرائيل حاقدة لا ترحم ولا تفرق بين طفل ومقاتل و”يتوجب بالتالي، محاكمتها دوليًا بتهمة ارتكابها الجرائم ضد الإنسانية.”

لكنّه شدّد على عدم تبرئة من بادر إلى إعلان الحرب ضدها، بمعزل عن إرادة اللبنانيين وإمرة المؤسسة العسكرية.

وعن سبب رفض القوات اللبنانية دعوة النائب جبران باسيل بكركي لتوحيد القوى المسيحية، أكّد كرم للصحيفة، أنّ الخلاف في لبنان ليس بين المسيحيين ولا هو بين الأديان والمذاهب اللبنانية.

إنّما رأى أنّه بين خطين سياسيين الأول وطنيّ سياديّ والثاني عبثيّ يأتمر بمحور الممانعة.

واعتبر أنّ من تهمه وحدة المسيحيين والمصلحة الوطنية العليا عليه عدم تغطية السلاح غير الشرعيّ، من اجل مصالحه السياسية والشخصية.