البستاني لـ”الأنباء الكويتية”: للتوافق بين المكونات السياسية على انتخاب رئيس للجمهورية

رأى رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة النائب فريد البستاني أنّ استحقاقات لبنان باتت أكثر من داهمة وتستوجب ملء الفراغ الرئاسيّ والدستوريّ، كحماية أساسية للوطن والحفاظ على وجوده.

وأبدى البستاني، في تصريح لصحيفة “الأنباء الكويتية”، استعجاله للتوافق بين المكونات السياسية على انتخاب رئيس للجمهورية.

واعرب البستاني عن ترحيبه بالمبادرات الساعية لايجاد أرضية مناسبة للتلاقي بين الكتل النيابية وتقاطعات على الحد الأدنى من القضايا الشائكة، التي عطلت الدولة وأرهقت الاقتصاد، خصوصا للجنة الخماسية، التي تقوم بدور ايجابيّ.

ورحّب بمبادرة كتلة “الاعتدال الوطنيّ” وأيّد لقاء بكركي.

وكشف عن رؤية اقتصادية جديدة يعدها لمساعدة الدولة.

وحذّر مجددًا من تداعيات حرب غزة والاعتداءات العسكرية الاسرائيلية، في الجنوب والتي تطال البلد بقطاعاته كافة.