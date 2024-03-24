مصدر لـ “الأنباء الكويتية”: توقيف ضابط برتبة عميد بتهمة تورطه مع شبكة لترويج المخدرات

كشف مصدر عن توقيف ضابط في قوى الأمن الداخليّ، برتبة عميد، يشغل منصبًا مهمًّا، تحوم حوله شبهات قوية عن تورطه مع شبكة لترويج المخدِّرات وتغطية نشاطات أفرادها وتسهيل أعمالها الممتدة على مناطق لبنانية واسعة.

وقال المصدر لصحيفة “الأنباء الكويتية” إنّ الجيش اعتمد في الآونة الأخيرة، على طائرات “درون”، لتصوير المداهمات، التي ينفذها.

وأضاف: “ذلك، بغية تتبع حركة العصابات والأماكن، التي يفرون إليها.”

وأكّد المصدر أنّه تبين، كلما جرت مداهمة لعصابة مؤلفة من 3 أشقاء، كان هؤلاء يفرون إلى منزل العميد للاختباء فيه.