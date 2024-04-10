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استمرار التحرك الديبلوماسيّ في شأن الجنوب... نحو إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة (الانباء الكويتية)

صحف اليوم
2024-04-10 | 01:15
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استمرار التحرك الديبلوماسيّ في شأن الجنوب... نحو إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة (الانباء الكويتية)
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استمرار التحرك الديبلوماسيّ في شأن الجنوب... نحو إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة (الانباء الكويتية)

اكّد مصدر أنّ المفاوضات في شأن آلية تنفيذ القرار 1701، أو إدخال تعديلات على هذا القرار ليصبح قابلًا للتنفيذ، لن تتم قبل وقف النار في غزة.

 

وقال المصدر لصحيفةالأنباء الكويتية”: “غير أنّ الحرص على استمرار التحرك الديبلوماسيّ في هذا الاتجاه وان لم ينجح في وقف الحرب على الحدود، فإنه يهدف إلى إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة، للحؤول من دون تدحرج الوضع الميدانيّ نحو توسع الأعمال العسكرية والوصول إلى الحرب الإقليمية التي ستكون مدمرة ولا تصب في مصلحة أحد.”

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً

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