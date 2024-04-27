أمواج “التيار” تطيح بالسابحين عكسها وباسيل يركز على القاعدة (الأنباء الكويتية)

لفت قيادي يشغل منصبًا رفيعًا في “التيار الوطنيّ الحر” إلى أنّ المشكلة بالنسبة إلى بعض المعترضين، في التيار، هي إصرارهم على الخروج عن الأنظمة والإمعان في المخالفة من دون الأخذ في الاعتبار احترام المؤسسة الحزبية المنتمين اليها.

وكشف لصحيفة “الأنباء الكويتية”، عن أنّ الرئيس المؤسس العماد ميشال عون، يتشدد في اتخاذ تدابير في حق المخالفين، انطلاقًا من تقديره لالتزام المناصرين غير المسجلين في الكادر الحزبيّ والذين يتخطى عددهم بأضعاف وأكثر عدد حملة البطاقات الحزبية.

وأوضح القيادي أنّ عون يرى أنّ المجال مفتوح لمن شاء التمايز وعدم الالتزام بالعمل خارج التيار، انطلاقًا من الديموقراطية التي رسخها يوم كان يرتدي البذلة العسكرية بالشعار الشهير الذي أعلنه من على منبر قصر بعبدا (رئيسا للحكومة الانتقالية بعد الشغور الرئاسي بانتهاء عهد الرئيس أمين الجميل في 23 أيلول 1988).