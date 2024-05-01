تبريد جبهة الجنوب ينعكس إيجابًا على الملف الرئاسيّ (الأنباء الكويتية)

كشف مصدر عن اتجاه سريع نحو حلّ في المنطقة، في شأن الحرب في غزة.





ورأى المصدر لصحيفة “الأنباء الكويتية” أنّ المطلوب من الفرقاء في الداخل اللبنانيّ التخلي عن فكرة تفصيل حلول على مقاساتهم، والإدراك انهم لا يملكون ترف الوقت، في شأن الملف الرئاسيّ.





وتوقّع المصدر “نزول الفرقاء سريعًا عن الشجرة”، بعد تيقنهم باقتراب الحلول.



واعتبر مصدر نيابيّ للصحيفة ذاتها، أنّ ثمّة إشارات عديدة في اتجاه تقريب وجهات النظر وتأمين ظروف الانتخاب في الأسابيع المقبلة.





وقال: “أبرزها التمايز الذي ظهر لدى كتلة اللقاء الديموقراطيّ والتي عكست التفاهم الثابت بين الرئيس نبيه بري والزعيم وليد جنبلاط.”





وأضاف: “وبرز هذا التفاهم أخيرا في اكثر من موقف سواء من لقاء معراب أو جلسة التمديد للبلديات.”



وأشار المصدر إلى احتمالات صدور مواقف متميزة لـ “التيار الوطنيّ الحر”، إذ إنّ الأخير “يرى أنّ استمرار قوته وزخمها يكون في التحالف مع “الثنائيّ أمل وحزب الله” والاقتراب من جنبلاط.





ولفت مصدر لـ “الأنباء الكويتية” إلى نقطة إيجابية تقوي الموقف اللبنانيّ، في شأن ملف اللجوء السوريّ، “قد تسهم في المساعدة على إيجاد حل هذه المشكلة المستعصية”.