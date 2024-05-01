البزري لـ”الأنباء الكويتية”: لا اختراق قريبًا للخروج من أزمة الشغور الرئاسيّ

أكّد النائب عبدالرحمن البزري أنّ المجلس النيابيّ استطاع أن يجتمع للتمديد للبلديات وأن يتحمل مسؤوليته وقت الخشية من الفراغ في قيادة الجيش وفي الأجهزة الأمنية، وكان هناك شبه إجماع وطنيّ حول ذلك، لكنّه في الملف الرئاسيّ اختلف الأمر، لأنّه مرتبط بحسابات إقليمية ودولية.

وقال، في حديث لصحيفة “الأنباء الكويتية” إنّ العديد من القوى السياسية المحلية ومن مختلف الاتجاهات تراهن على ما يسمّى التطورات الإقليمية، التي يمكن أن تأتي لصالحها.

وأضاف: “بالتالي تستطيع أن تكون أكثر تأثيرًا أو نفوذًا أو حتى قادرة على إيصال مرشحها أو هزيمة مرشح الفريق الآخر.”



واستبعد البزري أيّ اختراق قريب للخروج من أزمة الشغور الرئاسيّ، لأنّ العقبات، التي تحول دونه لاتزال قائمة.

وأشار إلى تمديد البرلمان تاليًا للمجالس البلدية، إذ إنّ “هناك نوع من عدم الصراحة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فالحكومة عاجزة وغير قادرة على إجراء الانتخابات البلدية، وهي تعلم ذلك وقد ادعت الجهوزية”.

ورأى أنّه كان يتوجب عليها أن ترسل مشروع قانون إلى مجلس النواب تطلب فيه التأجيل وتلحظ الأسباب المشروعة للتمديد، سيما في المناطق الحدودية، التي تتعرض للاعتداءات الإسرائيلية والتي تستحق كل دعم وتوجد أسباب كافية لتأجيل الانتخابات فيها.