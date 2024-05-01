حزب البعث المستفيد الأوّل من تراجع المستقبل عن الساحة (نداء الوطن)

رأت مصادر أنّ حزب البعث استفاد من تراجع تيار “المستقبل” عن الساحة السياسية، ناهيك عن أنّ كثيرين من عناصر “التيار الأزرق” وفي لحظة مفصلية عام 2005 وبخروج السوريّ من لبنان، تركوا “البعث” وانضووا في لواء تيار الحريريّ، ليعودوا الآن بطريقةٍ معاكسة.

وقالت المصادر لصحيفة “نداء الوطن” إنّ تمدّد البعث سيتوسّع أكثر ما دام مستقبل “التيار الأزرق” ضبابيًا ويمكن إنقاذه إذا عاد الرئيس الحريري إلى العمل السياسيّ.

وأضاف: “الحريري هو القادر على لمّ الشمل ويستطيع بمقوّماته المادية الوقوف إلى جانب الناس.”

واعتبر أنّ الجمهور السنّي ما عدا ذلك، يذهب إلى مزيد من التشتت والتبعثر.