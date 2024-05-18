هل يُعقد لقاء قريب بين سفراء الخماسية وبري؟ (الجمهورية)

أفادت معلومات بأنّ احتمال عقد لقاء قريب بين سفراء الخماسية ورئيس مجلس النواب نبيه بري قويّ جدًا، لكن حتى الآن لا توجد أي مواعيد.

وأكّدت المعلومات لصحيفة “الجمهورية”، أنّ رئيس المجلس وبناء على بيان الخماسية، على استعداد لأن يوجّه الدعوة فورًا إلى الحوار، إذا ما وجد رغبة اكيدة لدى الاطراف بالجلوس إلى طاولة الحوار أو التشاور.

وكشفت مصادر في لجنة الشؤون الخارجية النيابية لـ”الجمهورية” عن لقاء حصل مع سفير دولة اوروبية كبرى، قدّم خلاله مداخلة حول الوضع في لبنان، ضمّنها انتقادات صريحة لما سمّاه التعطيل المتعمّد للاستحقاق الرئاسيّ.

وقال: “لن أسمّي اطرافًا بعينها، انما الأكيد هو أنّ هناك اطرافًا كثيرة شريكة في ذلك، وبمعنى اكثر وضوحًا، هذه الاطراف ليست على استعداد لانتخاب رئيس للجمهورية، ولسنا نفهم حتى الآن الغاية من إسقاط الكثير من المبادرات الرامية الى انتخاب رئيس.”