التشيز كيك بالقهوة... إليكم الوصفة اللذيذة!

لعشاق التشيز كيك والقهوة، سنقدّم لكم هذه الوصفة الشهية.إليكم طريقة تحضير التشيز كيك بالقهوة:لطبقة البسكويت:- كوب من فتات البسكويت- 60 غراماً من الزبدة المذابةلطبقة التشيز كيك بالقهوة:- 250 غراماً من الجبنة الكريمة- ربع كوب من السكر الناعم- ملعقة ونصف الملعقة من القهوة- ملعقة ونصف الملعقة من الجيلاتين- نصف كوب من الكريمةلطبقة التشيز كيك بالفانيلا:- 250 غراماً من الجبنة الكريمية- 3 ملاعق صغيرة من الفانيلا- ملعقة ونصف الملعقة من مادة الجيلاتين المذابة بالماء- نصف كوب من الكريمة- مسحوق الكاكاو للزينةفتتوا البسكويت وامزجوه مع الزبدة حتى تتشكل فتات صغيرة. ثم ضعوا الخليط في قاع قالب تشيز كيك مدهون بالزبدة وضعوه في البراد.أضيفوا الجيلاتين إلى وعاء صغير مع الماء الساخن واخلطوهما جيداً، ثم ضعوا الوعاء في المايكرويف لمدة 15 ثانية فقط قبل الاستخدام.ضعوا الجبنة الكريمية والسكر في وعاء خلط كبير، واخفقوهما بواسطة الخفاق الكهربائي حتى يصبح المزيج ناعماً. بعدها، أضيفوا القهوة المذابة بالماء والجيلاتين والكريمة واخفقوها جيداً حتى تمتزج. وكرّروا هذه الخطوة لتحضير التشيز كيك بالفانيلا ولكن بدون إضافة القهوة.أضيفوا تشيز كيك القهوة الى لقالب بعدما يبرد تماماً، ثم أضيفوا طبقة التشيز كيك بالفانيلا وكرروا الأمر. ثم أدخلوا القالب البراد حتى يتماسك، ورشوا مسحوق الكاكاو على الوجه للتزيين.