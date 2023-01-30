مربى البصل... هل جرّبتم تحضير هذه الوصفة من قبل؟

نقدّم إليكم اليوم وصفة تحضير مربّى البصل بمكونات بسيطة موجودة في كل مطبخ.- 4 حبات من البصل (مقطعة إلى شرائح)- كوب ونصف الكوب من الماء- نصف كوب من خلّ التفاح- نصف كوب من عصير البرتقال- ¾ كوب من السكر الأسمر- ملعقتان صغيرتان من قشر البرتقال المبشورفي قدر على نار متوسطة، ضعوا الماء والبصل وقلّبوا المزيج حتى يذبل البصل.أضيفوا خلّ التفاح وعصير البرتقال والسكر الأسمر وقشر البرتقال وحرّكوا المزيج باستمرار حتى الغليان، ثمّ خففوا النار واستمروا في التحريك حتّى يكثف الخليط.ارفعوا القدر عن النار واتركوه حتى يبرد ثمّ ضعوا المزيج في مرطبان زجاجي محكم الإغلاق واغلقوه جيداً.