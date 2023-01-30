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سلطة البرتقال... وصفة شهيّة ومميّزة بخطوات بسيطة!
عالم الطبخ
2023-01-30 | 08:04
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سلطة البرتقال... وصفة شهيّة ومميّزة بخطوات بسيطة!
وصفة سلطة البرتقال
نقدّم إليكم اليوم وصفة شهيّة ومميّزة لتحضير سلطة البرتقال بخطوات بسيطة.
المكوّنات
:
- خس مفروم
- حبتان برتقال مقطّعتان
- ¾ كوب من الزيت النباتي
- فصان من الثوم المفروم
- ربع كوب من الخل
- ربع كوب من البصل
- نصف ملعقة من الملح
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
- خبز محمص (حسب الرغبة)
- جوز (حسب الرغبة)
طريقة التحضير:
ضعوا مكوّنات صلصة السلطة كالخل والثوم والملح والفلفل الأسود والزيت في وعاء صغير وحرّكوها جيّداً.
ضعوا حبّات البرتقال والخس المفروم والبصل والخبز (إذا أردتم) في وعاء كبير وقلبوها جيّداً.
اسكبوا الصلصة على السلطة وزيّنوها بحبّات الجوز وقدموا الطّبق بجانب الأطباق الأخرى.
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