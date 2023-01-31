كوكيز الشوكولاتة بالبرتقال... وصفة سريعة وشهية!

وصفة كوكيز الشوكولاتة بالبرتقال





تحضير وصفات الكوكيز اللذيذة في المنزل أمر سهل جداً. لذلك، سنقدّم لكم اليوم وصفة كوكيز الشوكولاتة بالبرتقال، جرّبوها وتلذذوا بها.



المكونات:

- 225 غرامًا من الزبدة الطرية

- 60 غرامًا من السكر البودرة

- 40 غرامًا من قشر البرتقال

- نصف برتقالة معصورة

- 300 غرام من الطحين

- 40 غرامًا من مسحوق الكاكاو

- 175 غرامًا من الشوكولاتة الداكنة



طريقة التحضير:



اخفقوا الزبدة مع السكر وقشر البرتقال بمضرب كهربائي، ثم أضيفوا عصير البرتقال. وفي وعاء آخر، اخفقوا الطحين مع الكاكاو وأضيفوهما الى المزيج الأول. ثم اتركوا العجينة لمدة ساعتين حتى تبرد وتصبح صلبة.



قطعوا العجينة على شكل قطع صغيرة وابرشوا قشر البرتقال فوق كل قطعة، ثم اخبزوها في الفرن على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 10 الى 15 دقيقة حتى تنفخ.



يمكنكم التلذذ بوصفة الكوكيز هذه مع الشاي أو القهوة.