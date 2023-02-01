كيك بالحلاوة الطحينية... هل جرّبتم الوصفة من قبل؟

وصفة الكيك بالحلاوة الطحينية

لعشاق الحلاوة، هل جرّبتم من قبل تحضير كيك بالحلاوة الطحينية؟



إليكم طريقة تحضير الوصفة اللذيذة:



المكوّنات:

- ربع كوب من السكر البني



- ربع ملعقة صغيرة من الملح



- ثلاثة ارباع الكوب من السكر الأبيض



- نصف كوب من الطحينة



- نصف كوب من الحليب



- كوب ونصف الكوب من الطحين



- ملعقتان صغيرتان من بودرة الخبز



- بيضتان كاملتان وصفار بيضة واحدة



- كوب وثلاثة ارباع الكوب من الزبدة



- ملعقة صغيرة من الفانيليا



- نصف كوب من الحلاوة الطحينة بالفستق الحلبي



طريقة التحضير:

انخلوا الطحين وبودرة الخبز والملح جيداً. وفي وعاء آخر اخفقوا الزبدة حتى تصبح كريمية وناعمة ثم اضيفوا إليها السكر واخفقوها مرة أخرى.



اضيفوا البيض وصفار البيض إلى الخلاط، وحركوا الخليط حتى يندمج، ثم اضيفوا الفانيليا وخليط الطحين والحليب تدريجياً وحركوها على سرعة منخفضة حتى يمتزج الخليط.



إسكبوا نصف كمية الخليط في قالب كيك مدهون بالطحين، ثم أضيفوا فوقها أقسام صغيرة من الحلاوة. وإسكبوا الخليط المتبقي على الحلاوة. ضعوا المزيج في الفرن على حرارة 165 درجة مئوية لمدة 45 دقيقة أو أكثر حتى ينتفخ وينضج.