شوربة الذرة الكريمية... وصفة شتوية شهية!

وصفة شوربة الذرة الكريمية



اذا كنتم تبحثون عن وصفة شتوية غنية بالكريمة الشهية، إليكم وصفة شوربة الذرة الكريمية اللذيذة.



المكونات:



- نصف بصلة مفرومة



- كوب من البقدونس المفروم الطازج



- ملعقة كبيرة من الزبدة



- فص ثوم مفروم



- 3 ملاعق كبيرة من الطحين



- كوبان ونصف الكوب من الحليب



- كوب من مرقة الدجاج



- كوبان ونصف الكوب من الذرة



- ملعقتان ونصف الملعقة من الجبنة الكريمية



- ملعقة صغيرة من الملح



- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود





طريقة التحضير:



امزجوا البصل والبقدونس والزبدة والثوم المفروم في قدر كبير على نار متوسطة وقلّبوا الخليط لنحو 5 دقائق حتى ينضج البصل، ثم أضيفوا عليها الطحين واخلطوا المكوّنات.



أضيفوا الحليب ومرق الدجاج والذرة والجبنة الكريمية حتى يسخن المزيج ويتكاثف. ثم أضيفوا الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة وقلّبوا الخليط حتى يتجانس.