الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
12
o
جبل لبنان
11
o
متن
12
o
كسروان
12
o
الشمال
12
o
الجنوب
9
o
البقاع
2
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
زهرة الثالوث 2
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
12
o
جبل لبنان
11
o
متن
12
o
كسروان
12
o
الشمال
12
o
الجنوب
9
o
البقاع
2
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لتعزيز المناعة... إليكم وصفة عصير الريحان مع العسل المنعشة!
عالم الطبخ
2023-02-09 | 08:16
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
لتعزيز المناعة... إليكم وصفة عصير الريحان مع العسل المنعشة!
وصفة عصير الريحان مع العسل
يعتبر عصير الريحان مع العسل من المشروبات الغنية بمضادات الأكسدة التي تخفف من الإلتهابات، وتعزز وظائف الجهاز المناعي، كما تمنح الجسم شعوراً بالراحة والإسترخاء.
إليكم طريقة تحضير عصير الريحان مع العسل:
المكونات:
- نصف كوب من العسل
- نصف كوب من عصير الليمون
- كوب من الريحان المفروم
- كوب من الماء البارد
- كوبان من ماء الفوار
- كوبان من الماء الدافئ
طريقة التحضير:
ضعوا العسل مع الماء الدافئ حتى الذوبان، ثم أضيفوا عصير الليمون والماء البارد. وبعدها، اهرسوا أوراق الريحان جيدًا وأضيفوها إلى المزيج ثم امزجوا الخليط بالماء الفوار.
ضعوا العصير في الثلاجة حتى يبرد تماماً، ثم استمتعوا به كمشروب منعش.
مصدر
آخر الأخبار
عالم الطبخ
وصفة
عصير
الريحان مع العسل
الريحان
العسل
شوربة الذرة الكريمية... وصفة شتوية شهية!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
2022-12-26
مشروب العسل والقرفة الليمون... وصفة لذيذة ومميزة!
عالم الطبخ
2022-12-26
مشروب العسل والقرفة الليمون... وصفة لذيذة ومميزة!
0
عالم الطبخ
2023-02-07
شوربة الذرة الكريمية... وصفة شتوية شهية!
عالم الطبخ
2023-02-07
شوربة الذرة الكريمية... وصفة شتوية شهية!
0
فنّ
2023-02-02
من وصفت سيرين عبد النور بـ "المجرور" على تويتر؟
فنّ
2023-02-02
من وصفت سيرين عبد النور بـ "المجرور" على تويتر؟
0
عالم الطبخ
2023-02-01
كيك بالحلاوة الطحينية... هل جرّبتم الوصفة من قبل؟
عالم الطبخ
2023-02-01
كيك بالحلاوة الطحينية... هل جرّبتم الوصفة من قبل؟
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
2023-02-07
شوربة الذرة الكريمية... وصفة شتوية شهية!
عالم الطبخ
2023-02-07
شوربة الذرة الكريمية... وصفة شتوية شهية!
0
عالم الطبخ
2023-02-01
كيك بالحلاوة الطحينية... هل جرّبتم الوصفة من قبل؟
عالم الطبخ
2023-02-01
كيك بالحلاوة الطحينية... هل جرّبتم الوصفة من قبل؟
0
عالم الطبخ
2023-01-31
كوكيز الشوكولاتة بالبرتقال... وصفة سريعة وشهية!
عالم الطبخ
2023-01-31
كوكيز الشوكولاتة بالبرتقال... وصفة سريعة وشهية!
0
عالم الطبخ
2023-01-30
سلطة البرتقال... وصفة شهيّة ومميّزة بخطوات بسيطة!
عالم الطبخ
2023-01-30
سلطة البرتقال... وصفة شهيّة ومميّزة بخطوات بسيطة!
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-01-12
كريستيانو رونالدو يرتدي ساعة بأرقام عربية... وهذا سعرها!
منوعات
2023-01-12
كريستيانو رونالدو يرتدي ساعة بأرقام عربية... وهذا سعرها!
0
امن وقضاء
2023-01-31
سرقت نحو مئة ألف دولار أميركي على مدى أربع سنوات من المنزل الذي كانت تعمل فيه ... إليكم ما حصل أثناء مغادرتها لبنان عبر المطار
امن وقضاء
2023-01-31
سرقت نحو مئة ألف دولار أميركي على مدى أربع سنوات من المنزل الذي كانت تعمل فيه ... إليكم ما حصل أثناء مغادرتها لبنان عبر المطار
0
فنّ
2023-02-06
جوائز غرامي... إليكم لائحة أبرز الفائزين لسنة 2023
فنّ
2023-02-06
جوائز غرامي... إليكم لائحة أبرز الفائزين لسنة 2023
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-15
هل سيستمر العمل بمنصة صيرفة؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-15
هل سيستمر العمل بمنصة صيرفة؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:00
المطران عبد الساتر يطالب بانتخاب رئيس "حتى لا تتغيّر هوية لبنان"
أخبار لبنان
08:00
المطران عبد الساتر يطالب بانتخاب رئيس "حتى لا تتغيّر هوية لبنان"
0
أخبار دولية
06:46
الفريق اللبناني يساعد في إنقاذ سيدة مسنة في منطقة البستان (فيديو)
أخبار دولية
06:46
الفريق اللبناني يساعد في إنقاذ سيدة مسنة في منطقة البستان (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
06:08
محصّلة الخسائر البشرية والدمار بعد زلزال تركيا..
تقارير نشرة الاخبار
06:08
محصّلة الخسائر البشرية والدمار بعد زلزال تركيا..
0
أخبار لبنان
05:58
أهالي اللبنانيين المفقودين بانتظار أي معلومة عن ذويهم
أخبار لبنان
05:58
أهالي اللبنانيين المفقودين بانتظار أي معلومة عن ذويهم
0
أخبار لبنان
05:38
باسيل: الاستحقاق الرئاسي ليس استحقاقاً مارونياً بل لبنانياً
أخبار لبنان
05:38
باسيل: الاستحقاق الرئاسي ليس استحقاقاً مارونياً بل لبنانياً
0
أخبار دولية
05:20
كيف هي الصورة في اليوم الرابع من الزلزال في تركيا؟
أخبار دولية
05:20
كيف هي الصورة في اليوم الرابع من الزلزال في تركيا؟
0
أخبار دولية
03:42
البحث عن مفقودين مستمرّ في تركيا.. فكم عدد اللبنانيين المقطوع التواصل معهم حتى الآن؟
أخبار دولية
03:42
البحث عن مفقودين مستمرّ في تركيا.. فكم عدد اللبنانيين المقطوع التواصل معهم حتى الآن؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:10
لبنانيون وضعوا الانسانية فوق اي اعتبار...نحو سوريا دُر
تقارير نشرة الاخبار
14:10
لبنانيون وضعوا الانسانية فوق اي اعتبار...نحو سوريا دُر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
حفل تخريجِ وتتويج اكثر من خمسين شاباً وصبية من ذوي الاحتياجات الخاصة
تقارير نشرة الاخبار
13:36
حفل تخريجِ وتتويج اكثر من خمسين شاباً وصبية من ذوي الاحتياجات الخاصة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر كاذب
15:27
لجنة تنسيق مواجهة الكوارث: لا صحة للأخبار المتداولة بعد الهزة الليلة
خبر كاذب
15:27
لجنة تنسيق مواجهة الكوارث: لا صحة للأخبار المتداولة بعد الهزة الليلة
2
آخر الأخبار
14:31
مرصد بحنس للـ LBCI : قوة الهزة الارضية ٤،٢ على مقياس ريختر ومركزها ٥ كلم جنوب الهرمل
آخر الأخبار
14:31
مرصد بحنس للـ LBCI : قوة الهزة الارضية ٤،٢ على مقياس ريختر ومركزها ٥ كلم جنوب الهرمل
3
آخر الأخبار
13:54
هزة أرضية خفيفة شعر بها سكان بعض المناطق اللبنانية قبل قليل
آخر الأخبار
13:54
هزة أرضية خفيفة شعر بها سكان بعض المناطق اللبنانية قبل قليل
4
أخبار لبنان
14:45
هزة ارضية بقوة 4،2 درجات في لبنان
أخبار لبنان
14:45
هزة ارضية بقوة 4،2 درجات في لبنان
5
خبر كاذب
14:33
خبر كاذب يتم التداول به عبر واتساب عن زلزال محتمل سيضرب لبنان
خبر كاذب
14:33
خبر كاذب يتم التداول به عبر واتساب عن زلزال محتمل سيضرب لبنان
6
امن وقضاء
05:11
انهيار كبير للتربة يقطع الطريق الرئيسية التي تربط معاصر بيت الدين بالفوارة وبريح (صور)
امن وقضاء
05:11
انهيار كبير للتربة يقطع الطريق الرئيسية التي تربط معاصر بيت الدين بالفوارة وبريح (صور)
7
أخبار سياسية
11:46
المصارف تتجه الى الاقفال التام منتصف الاسبوع المقبل..
أخبار سياسية
11:46
المصارف تتجه الى الاقفال التام منتصف الاسبوع المقبل..
8
أخبار سياسية
13:33
وزارة الاقتصاد حددت اسعار الخبز...
أخبار سياسية
13:33
وزارة الاقتصاد حددت اسعار الخبز...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store