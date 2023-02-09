لتعزيز المناعة... إليكم وصفة عصير الريحان مع العسل المنعشة!

وصفة عصير الريحان مع العسل

يعتبر عصير الريحان مع العسل من المشروبات الغنية بمضادات الأكسدة التي تخفف من الإلتهابات، وتعزز وظائف الجهاز المناعي، كما تمنح الجسم شعوراً بالراحة والإسترخاء.



إليكم طريقة تحضير عصير الريحان مع العسل:



المكونات:



- نصف كوب من العسل

- نصف كوب من عصير الليمون

- كوب من الريحان المفروم

- كوب من الماء البارد

- كوبان من ماء الفوار

- كوبان من الماء الدافئ



طريقة التحضير:

ضعوا العسل مع الماء الدافئ حتى الذوبان، ثم أضيفوا عصير الليمون والماء البارد. وبعدها، اهرسوا أوراق الريحان جيدًا وأضيفوها إلى المزيج ثم امزجوا الخليط بالماء الفوار.

ضعوا العصير في الثلاجة حتى يبرد تماماً، ثم استمتعوا به كمشروب منعش.