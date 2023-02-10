كيك اليقطين... وصفة لذيذة بخطوات بسيطة!

وصفةكيك اليقطين



تحضير وصفات الكيك اللذيذة في المنزل أمر سهل جداً. لذلك، سنقدّم لكم اليوم وصفة كيك اليقطين، جرّبوها وتلذذوا بها:



المكونات:



- كوبان من الطحين

- كوبان من اليقطين المسلوق والمهروس

- كوبان من السكر

- كوب ونصف الكوب من الزيت النباتي

- 4 بيضات

- 3 ملاعق صغيرة من بودرة الخبز

- ملعقتان صغيرتان من القرفة المطحونة

- ملعقة صغيرة من الفانيليا

- نصف ملعقة صغيرة من الملح

- كوب من الجوز



طريقة التحضير:



انخلوا الطحين وبودرة الخبز والقرفة والملح جيداً. وفي وعاء آخر اخفقوا السكر والزيت حتى يصبح المزيج ناعمًا.



أضيفوا البيض إلى الخليط، وحركوه حتى يتجانس تمامًا، ثم أضيفوا الفانيليا والجوز واليقطين واخلطوا المكوّنات جيدًا. اسكبوا الخليط في قالب كيك مدهون بالطحين، وأدخلوه الفرن على حرارة 175 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة أو أكثر حتى ينتفخ وينضج.