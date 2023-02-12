وصفة الكيك بالأفوكادو... إليكم طريقة تحضيرها!

وصفة الكيك بالأفوكادو

كيك الأفوكادو من أشهى أنواع الحلويات ويتميز بسهولة تحضيره.



إليكم الخطوات البسيطة لتحضير هذه الوصفة اللذيذة:



المكونات:



- 4 بيضات

- كوب من السكر

- كوب من السكر البودرة

- حبتان أفوكادو مهروستان

- ملعقة كبيرة من بودرة الخبز

- كوب من الطحين

- 3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون



طريقة التحضير:



اخلطوا البيض والسكر والأفوكادو المهروس مع بودرة الخبز والطحين حتى تتجانس. ثم أدخلوا الخليط الفرن على حرارة 170 درجة مئوية لمدّة 50 دقيقة حتى يصبح الكيك ذهبي اللون.



أضيفوا السكر البودرة وعصير الليمون في وعاء صغير، اخلطوا المزيج حتى يصبح ناعمًا ثم أضيفوه على الكيك.



يمكنكم إضافة الفستق المفتت على وجه الكيك للتزيين.