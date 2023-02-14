التيراميسو بالمانغو... وصفة شهية وسريعة التحضير!

وصفة التيراميسو بالمانغو





تعتبر وصفة التيراميسو بالمانغو من الوصفات اللذيذة جداً والخفيفة ويحبها الكثيرون.



إليكم طريقة تحضيرها:



المكوّنات:



- 600 مللتر من كريمة الخفق

- 500 غرام من الجبنة

- 3 حبات من المانغو

- بيضتان

- ربع كوب من السكر الناعم

- حبة فانيليا

- برتقالتان للعصر

- 300 غرام من البسكوت الأصابع

- 250 غراماً من توت العليق الطازج أو المجمد





طريقة التحضير:



قوموا بوضع الكريمة والجبنة وصفار البيض والسكر البودرة والفانيليا في وعاء كبير واخفقوا المكوّنات جيدًا حتى تصبح متماسكة ومتجانسة.



اغمسوا أصابع البسكويت في عصير البرتقال ورتبوها في طبق التقديم، وأضيفوا مزيج الكريمة عليها، ثم أضيفوا شرائح المانغو فوقها.



كرروا هذه الخطوة لمرتين أو 3 مرات حتى تحصلوا على طبقات عدة. قوموا بتغطية الوصفة واتركوها في البراد لبضع ساعات أو طوال الليل.



وفي الأخير، يمكنكم أن تضعوا شرائح المانغو على الوجه للزينة.